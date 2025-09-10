Lucescu acuză arbitrii  Selecționerul României, după remiza cu Cipru: „Arbitrajul nu ne-a lăsat să atacăm”

CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de echipa națională la Nicosia.

În urma remizei din Cipru, România și-a diminuat dramatic șansele la locul 2 în grupa de calificare.

CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu, după remiza de la Nicosia: „Arbitrajul nu ne-a lăsat să atacăm”

Mircea Lucescu s-a arătat deranjat de atitudinea jucătorilor după ce aceștia au condus cu 2-0. De asemenea, acesta a criticat maniera de arbitraj.

„Cred că ușurința cu care am ajuns la finalizare i-a făcut să se relaxeze. Nu pot să-mi explic cum a putut Kastanos să dribleze 3,4 jucători și să marcheze. Asta i-a adus în joc, iar cu entuziasm, cu spirit de dăruire, cu multe faulturi, cu un arbitraj care nu ne-a lăsat să atacăm... au egalat.

Nu mă plâng, doar constat că lucrurile au stat în acest fel. Sunt nemulțumit că în prima repriză am făcut ceea ce trebuia, am dominat jocul, am construit, dar în repriza a doua parcă ne-au înghețat picioarele, mai ales fundașilor centrali.

Ce avem de discutat vom discuta acasă. E păcat de acest rezultat, e și o lecție despre ce înseamnă atitudinea și agresivitatea în fotbalul de astăzi. Dacă nu ai dorință totală de a te duela cu adversarii și de a câștiga dueluri e foarte greu”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.

Mircea Lucescu: „După ce am avut 2-0 am cedat jocul”

„Am avut 30 de minute excelente, am mai avut alte 2, 3 situații bune în afară de goluri dar nu le-am valorificat iar asta a făcut să se răstoarne raportul de forțe.

Vom vedea ce va fi, mai sunt meciuri de jucat... Cred că am fost mult prea pătrunși de dorința de a câștiga cu orice preț, iar după ce am văzut că aveam 2-0 am cedat jocul, mai ales la mijlocul terenului.

Se mai joacă. Aici, în Cipru, ambele (n.r. Austria și Bosnia) pot să piardă. A intrat Tănase, Miculescu... tot ce s-a putut s-a făcut. Atitudinea în astfel de meciuri trebuie s-o ai în teren. Mircea Lucescu, selecționer România

