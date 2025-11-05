Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni pulmonare care au dus la insuficiență respiratorie.

Mircea Lucescu, despre Emeric Ienei: „Rivalitatea pe care am avut-o cu el a dezvoltat fotbalul românesc”

Actualul selecționer al naționalei României a vorbit pentru GOLAZO.ro despre ce au însemnat confruntările pe care le-a avut cu Steaua, încă din anii ’80, când Emeric Ienei era antrenor.

„A fost un domn, întotdeauna l-am respectat. Și-a pus amprenta pe fotbalul românesc prin performanțele pe care le-a avut.

Rivalitatea pe care am avut-o cu el și cu Puiu Iordănescu (n.r. - Anghel Iordănescu), în duelurile Steaua - Dinamo, mai puțin cu Ienei, cred că doar un an și mai mult cu Puiu, dar acea rivalitate a dezvoltat formidabil fotbalul românesc.

Dar poate cea mai frumoasă rivalitate pe care am avut-o cu Ienei a fost cea când eu eram antrenor la Corvinul și el la Bihor, când ne-am duelat pentru promovarea din Divizia B” , a declarat Lucescu.

Am primit vestea morții lui cu mare părere de rău. A fost un antrenor care a știut să-și apropie jucătorii prin felul său de a fi. Transmit condoleanțele mele familiei lui Mircea Lucescu

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri a strâns Ienei pentru echipa națională a României, ca fotbalist

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

