Moment de reculegere în Superliga, L2 și L3 Federația va onora memoria lui Emeric Ienei + Ce a spus Răzvan Burleanu după decesul marelui antrenor

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a transmis un mesaj de recunoștință pentru cariera lui Emeric Ienei.

FRF a anunțat că va ține un moment de reculegere pentru Emeric Ienei înaintea meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3.

Emeric Ienei, fost mare jucător și antrenor, s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

FRF a anunțat un moment de reculegere pentru Emeric Ienei: „Fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar”

„Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului și al decenței. Emeric Ienei a fost un model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui.

A inspirat generații întregi de jucători și antrenori prin viziunea și calmul său, dar și prin modul în care a înțeles fotbalul.

A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni și a reprezentat România la cele mai importante competiții.

Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.

Federația Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc, fără dar și poate!”, a spus Burleanu, într-un comunicat.

1986 era anul în care a condus-o pe Steaua București spre triumful în Cupa Campionilor Europeni, având în echipă jucători de legendă precum Helmuth Duckadam, Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Laszlo Boloni, Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă sau Ștefan Iovan

FRF a anunțat că, în onoarea lui Emeric Ienei, înaintea tuturor meciurilor din Superliga, Liga 2 și Liga 3, din etapa viitoare, va fi ținut un moment de reculegere.

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

6 meciuri a strâns Ienei pentru echipa națională a României

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

