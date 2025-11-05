„România a pierdut un om imens”  Mircea Sandu, fost președinte al FRF, îndurerat după decesul lui Emeric Ienei: „Antrenorul cu care am colaborat cel mai bine”

Mircea Sandu (73 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre decesul lui Emeric Ienei.

Acesta spune că fostul selecționer a suferit enorm după decesul soției, din 2021.

Fostul mare antrenor Emeric Ienei a decedat miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

În ultima săptămână, Emeric Ienei fusese internat la Spitalul Județean.

Mircea Sandu: „Ienei, antrenorul cu care am colaborat cel mai bine”

Mircea Sandu, președinte al FRF în perioada 1990-2014, a vorbit cu GOLAZO.ro despre Emeric Ienei.

Sandu spune că fostul selecționer a suferit enorm după decesul soției sale, Ileana Gyulai Ienei, din 2021.

„ Fotbalul și sportul românesc, dar mai ales România, toate au pierdut astăzi un om imens. Cuvântul și eleganța în fotbalul românesc ar trebui înlocuite cu Emeric Ienei.

Din păcate, de când i-a murit soția, el s-a izolat de lume și a suferit enorm.

A fost antrenorul cu care am colaborat cel mai bine dintre toți selecționerii pe care i-am avut la echipa națională cât timp am fost eu președinte al FRF”, a spus Mircea Sandu.

49 de meciuri a stat Emeric Ienei pe banca naționalei României

Performanțele lui Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad.

În cariera sa de fotbalist, Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Ca fotbalist, Ienei a obținut trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

Și-a început cariera de antrenor în sezonul 1972-1973, ca secund la Steaua București. Cu timpul, a reușit să câștige de șase ori Liga 1, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni.

Legenda Stelei a condus naționala României la două turnee finale:

Campionatul Mondial din 1990

Campionatul European din 2000

Între 1992 și 1993, a pregătit și naționala Ungariei.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor Europeni din 1986 alături de Steaua București, Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă de președintele Traian Băsescu.

În 2017, Ienei a fost onorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler.

