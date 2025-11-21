„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026

Adrian Mutu (46 de ani), fost atacant al echipei naționale, a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.

tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026. „Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

„Briliantul” nu vede România victimă sigură și a transmis că „arma letală” pe care trebuie să mizeze selecționata antrenată de Mircea Lucescu este în continuare contraatacul.

Adrian Mutu: „Contraatacul, arma noastră letală”

„Ce trebuie să facem e să fim pregătiți tactic și fizic. Va fi un joc în care trebuie să alergăm mai mult decât ei pentru a anula diferența de calitate. Să alergăm mai mult, să ne menținem pozițiile, să nu lăsăm spații între compartimente.

Tactic depinde mult de domnul Lucescu, ce strategie va aborda. Din punctul meu de vedere, cea mai bună strategie e și aia care ne place.

Să avem un joc solid în apărare, așa cum am făcut-o în multe meciuri, și contraatacul, arma noastră letală. Ce a definit echipa națională de-a lungul timpului. Poate doar pe vremea lui Gică (Hagi), «Generația de Aur» avea mai mult posesia.

Sper să ne țină în alarmă pe tot parcursul meciului atmosfera, mai multă atenție, concentrare. Toată lumea este optimistă, dar cel mai important este ca băieții să-l ia ca pe un meci foarte, foarte important.

Este momentul să se întreacă pe ei. Au demonstrat că au valoare la U21 și o pot face și acum” a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

Și presiunea publicului va fi cu două tăișuri pentru ei. Îi va împinge de la spate, le va da aripi. Dar dacă nu sunt într-o formă bună vor comite greșeli de care România sper să profite la momentul respectiv. Presiunea poate să ne motiveze. Adrian Mutu

Adrian Mutu: „E un semn de întrebare”

Există însă și un lucru care-l neliniștește pe fostul atacant al primei reprezentative.

„Ceea ce mă îngrijorează pe mine e că România nu a reușit în ultima perioadă să facă două meciuri bune la rând. Nu-mi aduc aminte. Ăsta e un semn de întrebare.

Sunt 5 zile între meciuri. Eu zic că dacă trecem de Turcia moralul nostru va fi de stele. Nu știu dacă îți mai trebuie altă injecție de optimism, de curaj, pentru a putea aborda următorul meci.

Dar nu am văzut România să facă două meciuri de genul ăsta. Dar în fotbal se poate întâmpla orice”, a mai spus Mutu.

Ultimul succes al României în fața Turciei, într-un meci oficial, datează din 12 octombrie 2012. Atunci cele două selecționate făceau parte din grupa D a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2014.

Adrian Mutu a făcut și el parte din lotul antrenat la acea vreme de Victor Pițurcă.

15 minute a jucat Adrian Mutu, în Turcia - România 0-1

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport