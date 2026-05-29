De ce se teme Mircea Rednic Antrenorul care a cucerit titluri cu Dinamo și Rapid: „Am multe oferte, dar nu vreau să mai fac  greșelile din trecut”

Mircea Rednic (64 de ani) a venit cu detalii despre viitorul său și ofertele primite pentru postul de antrenor.

Tehnicianul român nu duce lipsă de oferte din afara țării, însă nu vrea să accepte un post care i-ar putea aduce probleme pe termen lung.

Mircea Rednic: „Nu vreau să mai fac greșelile din trecut”

Deși se află „pe tușă” din luna august 2025, Rednic se ferește să meargă la cluburi cu probleme financiare sau fără condițiile necesare, doar pentru a fi prezent pe bancă.

„Sunt discuții, dar nu vreau să mai fac greșelile din trecut. În momentul în care am avut condiții financiare, de antrenament, am avut rezultate. Când m-am dus de dragul de a antrena, nu a fost bine și am acceptat multe lucruri. Nu e bine nici pentru imaginea mea, știu ce pot.

Se fac 20 de ani de când Dinamo nu a mai luat campionatul, Rapid se apropie de 25 de ani. Ambele au fost luate cu mine antrenor.

După mine au fost mai mulți antrenori buni și bugete mai mari, dar nu a fost să fie. La Dinamo nu aveam nici bani de deplasări și am plătit eu, iar după aceea s-au întors împotriva mea, nu a apreciat nimeni.

Vreau să mă gândesc foarte bine la oferte. Am din străinătate, multe din Golf, dar eu nu suport căldura și îmi e greu. Sunt oferte foarte bune din punct de vedere financiar.

Și înainte să meargă Șumudică în Arabia Saudită, era o echipă la retrogradare și m-a ofertat. Nu vreau să mă duc unde nu este stabilitate financiară pentru că nu sunt jucătorii concentrați”, a spus Mircea Rednic, potrivit digisport.ro.

Standard Liege este ultima echipă pe care a pregătit-o Mircea Rednic, pentru doar 5 partide, în startul sezonului precedent.

De-a lungul carierei, tehnicianul s-a mai aflat pe banca următoarelor echipe:

Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași, Viitorul Constanța și UTA Arad.

2 titluri, 1 Cupă și 1 Supercupă are Rednic în palmares. Unul dintre titluri l-a cucerit cu Dinamo, iar restul trofeelor cu Rapid

