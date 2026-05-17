Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova

Universitatea Cluj a pregătit un salariu atractiv pentru Adrian Rus (30 de ani), fundaș pe care dorește să-l convingă să rămână în Bănie.

Internaționalul român ar putea deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lot, dacă va accepta noul contract propus de conducerea clubului.

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României și este la un pas de titlu, iar șefii clubului încearcă să construiască un lot puternic pentru sezonul următor.

Conducerea intenționează să păstreze cât mai mulți dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon, iar unul dintre aceștia este Adrian Rus.

Fundașul central a ajuns în Bănie în vara trecută, după despărțirea de Pisa, și a semnat atunci un contract valabil pentru un sezon.

Clubul i-ar fi propus acum prelungirea contractului, iar suma totală pe care Rus ar putea să o câștige, incluzând salariul pe trei ani și banii la semnătură, se ridică la aproximativ 1,3 milioane de euro, conform fanatik.ro.

Adrian Rus nu a putut evolua în finala Cupei României.

A fost suspendat după cartonașul galben primit în semifinala cu Dinamo, meci în care a marcat în minutul 119 golul care a trimis partida la penalty-uri.

Dacă acordul va fi finalizat, fundașul ar deveni al doilea cel mai bine plătit fotbalist al Universității Craiova, aproape de nivelul lui Alexandru Cicâldău.

Negocierile ar fi într-un stadiu avansat, iar cele două părți ar urma să reia discuțiile după finalul sezonului.

33 de meciuri a adunat Adrian Rus la U Craiova, formație pentru care a reușit să marcheze 4 goluri

Rus este așteptat să revină în primul „11” la meciul cu U Cluj din Superliga, partidă care poate decide campioana.

