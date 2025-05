Rednic pleacă de la UTA! A făcut anunțul după meciul cu Buzău. Critici pentru suporteri: „Am antrenat echipe cu ultrași adevărați, nu ca la Arad”

UTA Arad - Gloria Buzău 0-0. Mircea Rednic (63 de ani) și-a anunțat plecarea de la echipă.

Anunțul tehnicianului a venit imediat după partida din ultima etapă, jucată fără miză, întrucât UTA era deja salvată matematic.

Mircea Rednic și-a anunțat oficial plecarea de la formația arădeană după ultima etapă.

Mircea Rednic pleacă de la UTA Arad

Tehnicianul și-a felicitat jucătorii pentru menținerea în primul eșalon și s-a declarat dezamăgit de atitudinea ultrașilor arădeni.

„Îmi felicit jucătorii și pe toți cei cu care am lucrat în acest sezon. Am reușit să salvez UTA pentru a treia oară, sper ca rezultatele să ne ajute și să terminăm mai sus. La ce probleme au fost sezonul ăsta, este ok.

Le-am spus că nu voi mai continua aici, le doresc mult succes celor din echipă. Aici mereu s-au bătut numai la campionat, la anul sunt sigur că vor fi o echipă puternică, sunt sigur că se vor lupta la play-off.

Ne-am dus la Constanța la băieții ultrași și nu strigau nimic, chiar dacă noi câștigasem. Erau pregătite bannerele, toate lucrurile, credeam că sunt altfel. Totuși, cred că există și suporteri adevărați.

Am antrenat echipe cu ultrași adevărați, nu ca la Arad, cu 150-200. Sper să fie alături de echipă, chiar dacă în acest sezon nu au făcut-o. Mulțumesc domnului Meszar că m-a adus aici și că am ținut UTA în prima ligă”, a declarat Rednic, potrivit digisport.ro.

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 8 36 2. Oţelul Galaţi 9 35 3. UTA Arad 9 31 4. Farul* 9 31 5. Poli Iaşi* 8 28 6. Petrolul 8 28 7. FC Botoşani* 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 9 16 *Au beneficiat de rotunjire

UTA Arad a aniversat în acest sezon 80 de ani de existență.

