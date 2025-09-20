Hotărârea lui Dan Petrescu Dorit de CSKA Sofia, antrenorul a luat o decizie importantă în privința viitorului său

Dorit de CSKA Sofia, Dan Petrescu (57 de ani) a luat o decizie în privința viitorului său.

Petrescu a părăsit echipa CFR Cluj la finalul lunii august, după înfrângerea usturătoare suferită de ardeleni în turul play-off-ului Conference League, 2-7 în fața celor de la Hacken.

Un alt motiv care a dus la despărțirea dintre antrenor și clubul patronat de Ioan Varga a fost starea de sănătate a antrenorului, care a avut mai multe probleme în ultimul an.

Dan Petrescu nu va mai antrena în acest an

CSKA Sofia l-a demis recent pe antrenorul Dusan Kerkez (49 de ani), după startul dezastruos de sezon, iar clubul bulgar și-a îndreptat atenția către Dan Petrescu.

Liber de contract, „Bursucul” a hotărât însă că nu va reveni în antrenorat, cel puțin nu în acest an.

Surse apropiate lui Dan Petrescu au declarat pentru GOLAZO.ro că tehnicianul încă nu și-a rezolvat problemele de sănătate din cauza cărora a decis să plece de la CFR.

Ultima experiență pe care Petrescu a avut-o în afara României s-a consumat în sezonul 2023/2024, atunci când acesta a condus-o pe Jeonbuk Hyundai Motors, formație din Coreea de Sud.

De-a lungul timpului, la CSKA Sofia au antrenat alți doi tehnicieni din România: Ioan Andone (ianuarie-martie 2010) și Edward Iordănescu (august-noiembrie 2016).

Dan Petrescu a renunțat, având anumite probleme de sănătate. A regretat că nu a făcut acest pas înapoi după finala Cupei. El spera să califice echipa în grupele unei competiții și apoi să se retragă. Deci el s-ar fi retras chiar dacă ne calificam. Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, pentru sptfm.ro

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al celor de la Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

