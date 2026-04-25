Semnal de alarmă Mirel Rădoi, după dezastrul din primul meci la Gaziantep: „Trebuie să facem asta cât mai repede” +15 foto
Mirel Rădoi
Stranieri

Semnal de alarmă Mirel Rădoi, după dezastrul din primul meci la Gaziantep: „Trebuie să facem asta cât mai repede”

Publicat: 25.04.2026, ora 18:35
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 18:54
  • Mirel Rădoi, 45 de ani, a pierdut primul meci pe banca turcilor de la Gaziantep, 0-3 cu Eyupspor

După partidă, tehnicianul român a avut un discurs ferm după ultimul meci al lui Gaziantep, subliniind că echipa are nevoie urgentă de reacție și de corectarea erorilor care afectează rezultatele.

Mirel Rădoi: „Meci dificil și dezamăgitor”

El a recunoscut că prestația formației sale a avut probleme și a transmis că prioritatea este eliminarea greșelilor.

„Rezultatul nu a fost cel pe care îl așteptam. Am venit aici să obținem trei puncte, dar nu am putut.

Privind meciul în ansamblu, pot spune că am avut patru ocazii clare de a marca. Dacă am fi transformat acele ocazii, ar fi putut fi diferit.

Legat de golurile pe care le-am primit, trebuie să ne corectăm erorile cât mai curând posibil. Trebuie să învățăm din greșelile noastre.

A fost un meci dificil și dezamăgitor pentru noi”, a declarat Rădoi, conform sabah.com.tr.

  • Următorul meci al lui Gaziantep este vineri, acasă cu Beșiktaș.
Mirel Rădoi, debut la Gaziantep (FOTO: captură Bein Sports 1)
Mirel Rădoi, debut la Gaziantep (FOTO: captură Bein Sports 1)

Galerie foto (15 imagini)

Mirel Rădoi, debut la Gaziantep (FOTO: captură Bein Sports 1) Mirel Rădoi, debut la Gaziantep (FOTO: captură Bein Sports 1) Mirel Rădoi, debut la Gaziantep (FOTO: captură Bein Sports 1) Mirel Rădoi, debut la Gaziantep (FOTO: captură Bein Sports 1) Mirel Rădoi, debut la Gaziantep (FOTO: captură Bein Sports 1)
+15 Foto
labels.photo-gallery

Top stiri
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Superliga
26.04
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Citește mai mult
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot
26.04
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Citește mai mult
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Handbal
26.04
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Citește mai mult
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
B365
25.04
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
Citește mai mult
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 40 rapid 39 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share