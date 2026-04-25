Mirel Rădoi, 45 de ani, a pierdut primul meci pe banca turcilor de la Gaziantep, 0-3 cu Eyupspor

După partidă, tehnicianul român a avut un discurs ferm după ultimul meci al lui Gaziantep, subliniind că echipa are nevoie urgentă de reacție și de corectarea erorilor care afectează rezultatele.

Mirel Rădoi: „Meci dificil și dezamăgitor”

El a recunoscut că prestația formației sale a avut probleme și a transmis că prioritatea este eliminarea greșelilor.

„Rezultatul nu a fost cel pe care îl așteptam. Am venit aici să obținem trei puncte, dar nu am putut.

Privind meciul în ansamblu, pot spune că am avut patru ocazii clare de a marca. Dacă am fi transformat acele ocazii, ar fi putut fi diferit.

Legat de golurile pe care le-am primit, trebuie să ne corectăm erorile cât mai curând posibil. Trebuie să învățăm din greșelile noastre.

A fost un meci dificil și dezamăgitor pentru noi”, a declarat Rădoi, conform sabah.com.tr.

Următorul meci al lui Gaziantep este vineri, acasă cu Beșiktaș.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport