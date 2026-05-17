„N-am fost periculoși” Zeljko Kopic, după remiza cu CFR Cluj: „Din acest moment, mă gândesc doar la baraj”

DINAMO - CFR CLUJ 0-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit la finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”.

Odată cu această remiză, Dinamo nu mai poate ajunge pe poziția a treia în clasament, astfel că va juca la barajul pentru preliminariile Conference League împotriva uneia dintre FC Botoșani și FCSB.

DINAMO - CFR CLUJ. Zeljko Kopic: „Am simțit că ne-au lipsit jucători”

Tehnicianul de la Dinamo a vorbit despre desfășurarea partidei, dar și despre ce va urma pentru echipa sa.

În plus, el a spus câteva cuvinte și despre situația medicală de la Dinamo, echipă cu mulți jucători accidentați.

„Am făcut câteva lucruri pentru a fi mai ofensivi, să încercăm să le destabilizăm apărarea. Nu am fost periculoși, de asta l-am trimis și pe Boateng în față, ca să forțăm ceva. CFR a fost foarte bună în defensiva, iar la final, când ne-am deschis noi, au avut și o ocazie mare.

Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. E un sezon bun, o creștere față de anul trecut. Am făcut câteva meciuri foarte bune, dar ca să avem o concluzie finală va trebui să vorbim după baraj.

Nu vreau să găsesc scuze sau să vorbesc despre jucătorii care nu sunt cu noi, dar astăzi chiar am simțit că ne-au lipsit jucători precum Karamoko, Opruț... A ieșit și George (n.r. - Pușcaș, accidentat).

A fost greu, trebuie acum să încercăm să îi avem la baraj, să contăm pe ei. Încercăm orice, dar e foarte greu. Karamoko a început să miște, să fie mai bine, dar toată lumea trebuie să fie pregătită pentru baraj”, a spus Kopic, la Prima Sport.

Nu va exista sacrificiu la meciul cu U Cluj. Trebuie să vedem cum suntem, cine poate juca, dar nu contează asta, pentru că oricine va fi pe teren trebuie să știe că reprezintă Dinamo și trebuie să fie foarte competitivi. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Întrebat ce echipă își dorește la baraj dintre FC Botoșani și Dinamo, Zeljko Kopic a spus:

„Cu tot respectul pentru ambele echipe, suntem focusați pe noi. Trebuie să fim pregătiți la ora meciului. Acest baraj e o cale prin care se face miză în campionat până la finalul sezonului.

Eu nu mă gândesc la asta. Grija mea este doar către meci”.

