Rădoi despre FCSB Antrenorul lui U Craiova, înaintea duelului de pe Arenă: „A fost surprinzător pentru toată lumea”
Mirel Rădoi FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

Rădoi despre FCSB Antrenorul lui U Craiova, înaintea duelului de pe Arenă: „A fost surprinzător pentru toată lumea”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 20:33
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, se așteaptă la un meci dificil contra lui FCSB.
  • Tehnicianul oltenilor știe cum poate anihila defensiva campioanei en-titre.
  • Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc după ce au pierdut duelul european de la mijlocul acestei săptămâni, 0-2.

Mirel Rădoi știe cum poate învinge pe FCSB: „Vor pune accent pe lucrul ăsta”

Tehnicianul oltenilor este convins că FCSB va forța victoria și știe ce trebuie să facă elevii săi pentru a obține cele 3 puncte.

„Pentru ei există o singură variantă, aceea a victoriei, nici rezultatul de egalitate nu i-ar avantaja, pentru că se pot desprinde alte echipe, iar distanța dintre noi și ei rămâne aceeași.

Prin faptul că au odihnit foarte mulți jucători, sunt sigur că vor încerca să vină în pressing ultraofensiv, așa cum au făcut și cu Young Boys.

Sunt sigur că vor pune accent pe lucrul ăsta, ca noi să avem cât mai puține spații, să limiteze calitățile jucătorilor din atac.

Trebuie să fim atenți și să profităm de spațiile lăsate libere de cei de la FCSB”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare derby-ului.

Mirel Rădoi a analizat strategia campioanei en-titre și se așteaptă la un meci dificil pe Arena Națională.

„Ne așteaptă un meci foarte intens după derby-ul cu Dinamo, după un meci internațional la mijlocul acestei săptămâni, un meci cu ambiții personale și nu numai.

Cred că și cu dorințe speciale, pentru că în acest moment, FCSB a odihnit foarte mulți jucători înainte de această partidă.

Partida cu Craiova e mult mai importantă pentru ei decât a fost cea cu Young Boys. Cred că a fost surprinzător pentru toată lumea că nu au reușit să câștige mai multe puncte”, a spus antrenorul oltenilor.

  • FCSB se află într-o situație critică în campionat. Campioana en-titre se află pe locul 11, cu 10 puncte acumulate și este la 14 lungimi distanță de liderul Universitatea Craiova.
Acuzăm diferite stări de oboseală, nimic foarte grav, toți jucătorii sunt valizi, vom vedea după antrenamentul din această seară pe ce jucători vom miza Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Oleksandr Romanchuk: „Vrem să dominăm și să câștigăm”

Oleksandr Romanchuk, 25 de ani, fundașul Universității Craiova, speră ca echipa din Bănie să rupă seria rezultatelor negative înregistrate în ultima perioadă.

„Nu contează adversarul, avem planurile noastre. Vrem să dominăm și să câștigăm. Știu că FCSB e o echipă bună, cu istorie și jucători buni individual. Mă aștept la o partidă bună pentru fani și pentru noi.

Nu venim după rezultate bune în ultimele 2-3 partide și de aceea trebuie să înțelegem ce trebuie să facem mâine, pentru că vrem să ne facem fanii fericiți”, a declarat ucraineanul, la conferința de presă.

  • Fundașul a suferit o accidentare la cap în duelul contra lui Rakow, 0-2. Totuși, este refăcut pentru meciul de pe Arena Națională:
Sunt bine, m-am recuperat și sper că o să joc Oleksandr Romanchuk, fundaș Universitatea Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Universitatea Craiova Mirel Radoi fcsb superliga Oleksandr Romanchuk
