Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect” +13 foto
Mirel Rădoi. Foto: Sportpictures
Conference League

Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 00:53
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 00:56

Deși s-a aflat pe foaia de joc și trebuia să stea pe banca de rezerve, decarul Craiovei a văzut meciul din tribune.

 Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat  de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul
Citește și
Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul
Citește mai mult
 Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat  de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul

U Craiova - Noah 1-1. Mirel Rădoi a explicat conflictul cu Baiaram: „A dat cu ușa”

Motivul pentru care fotbalistul s-a mutat de pe banca de rezerve în tribune a fost hotărârea lui Mirel Rădoi, care l-a sancționat pentru comportamentul său.

„Nu a acceptat decizia de a nu fi titular în seara asta. A ieșit la inspecția gazonului și a dat cu ușa, a fost nervos.

În situațiile astea, în care noi am jucat foarte multe meciuri în 10, probabil dacă îl băgam pe parcurs putea lua roșu și nu puteam risca să pierdem și această partidă.

E important ca jucătorii să asculte de ceea ce decid antrenorii. Meciul trecut, Baiaram a ieșit în minutul 70 din cauza crampelor. Nu poți să nu accepți o decizie a antrenorului sau să crezi că doar pentru că ești titular o să joci mereu.

E o lipsă de respect față de colegi, pentru că toți ceilalți au acceptat bine-mersi deciziile până acum. Dacă el crede că trebuie să fie titular mereu la echipa asta, se înșală, cât timp sunt eu aici”, a declarat Rădoi, la Prima Sport.

Universitatea Craiova - Noah
Universitatea Craiova - Noah

Galerie foto (13 imagini)

Universitatea Craiova - Noah Universitatea Craiova - Noah Universitatea Craiova - Noah Universitatea Craiova - Noah Universitatea Craiova - Noah
+13 Foto
labels.photo-gallery

În disputa cu Baiaram, finanțatorul echipei, Mihai Rotaru, i-a dat dreptate lui Mirel Rădoi.

„A fost decizia lui Mirel, nu cunosc exact motivele care au stat la baza ei, pentru că a fost o decizie de moment. Nu cred că au existat vreodată conflicte verbale între Mirel și un jucător.

Nu a știut să își manifeste dezamăgirea”, a declarat Rotaru, la Prima Sport.

Foto: Ștefan Baiaram, în tribune

Ștefan Baiaram, trimis în tribună de Rădoi (foto: captură Prima Sport)
Ștefan Baiaram, trimis în tribună de Rădoi (foto: captură Prima Sport)

Galerie foto (12 imagini)

Ștefan Baiaram, trimis în tribună de Rădoi (foto: captură Prima Sport) Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro. Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
+12 Foto
labels.photo-gallery

Mirel Rădoi: „Nu cred că era un rezultat corect dacă am fi câștigat”

Încă din primul minut al partidei, formația din Armenia s-a arătat mai periculoasă.

Elevii lui Rădoi au marcat în minutul 38, deși până în acel moment nu reușiseră să trimită niciun șut. Noah a egalat în minutul 74.

„Ne bucurăm de acest punct, e un rezultat echitabil. O primă repriză care le-a aparținut lor, la nivel de ocazii. După aceea, ceea ce s-a întâmplat greșit am încercat să reglăm la pauză”, a declarat tehnicianul.

Chiar dacă la final am fost echipa care a avut inițiativa, cred că nu era un rezultat corect dacă am fi câștigat Mirel Rădoi

Tehnicianul a încercat să explice faza golului primit în minutul 74, când David Sualehe a trimis o centrare perfectă pentru Mulahusejnovic, care a luat prin surprindere apărarea oltenilor și a înscris cu o lovitură de cap.

„A fost un duel aerian pierdut, a fost out, centrare și un jucător care, din ultimele 11 goluri, are 9 marcate cu capul.

Știam că este foarte bun în duelurile aeriene. Din păcate, am pierdut acolo. Chiar și așa, execuția a fost una bună, cu un fundaș în spate”.

Antrenorul a vorbit și despre faptul că Etim nu a dezamăgit atunci când a fost trimis în teren ca titular, reușind să marcheze un gol frumos.

Până la urmă, cine intră trebuie să-și facă datoria. Nu avem un prim 11 stabilit, toți trebuie să lupte pentru poziția lor, indiferent de competiția pe care o disputăm. Am mai avut și alte situații, putea să mai fructifice Mirel Rădoi

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Fiorentina5-06
2. AEK Larnaca5-06
3. Celje5-16
4. Laussane4-06
5. Samsunspor4-06
6. Mainz2-06
7. Rayo Vallecano4-24
8. Rakow3-14
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Strasbourg3-24
10. Jagiellonia2-14
11. Noah2-14
12. AEK Atena7-33
13. Zrinjski5-13
14. Sparta Praga4-13
15. Lech Poznan5-33
16. Crystal Palace2-13
17. Shakhtar4-43
18. Legia Varșovia2-23
19. Shkendija1-23
20. Alkmaar1-43
21. Lincoln2-63
22. Drita2-22
23. Hacken2-22
24. KuPS1-12
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Omonia1-21
26. Shelbourne0-11
27. Sigma Olomouc1-31
28. U Craiova1-31
29. Breidablik0-31
30. Rijeka0-30
31. Slovan Bratislava1-30
32. Hamrun0-20
33. Shamrock1-60
34. Dinamo Kiev0-50
35. Rapid Viena1-70
36. Aberdeen2-90

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Citește și

 Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat  de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul
Conference League
23:46
Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul
Citește mai mult
 Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat  de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul
Scandal la Craiova FOTO: Motivul pentru care Rădoi l-ar fi scos din lot, în ultima clipă, pe Baiaram
Conference League
23:07
Scandal la Craiova FOTO: Motivul pentru care Rădoi l-ar fi scos din lot, în ultima clipă, pe Baiaram
Citește mai mult
Scandal la Craiova FOTO: Motivul pentru care Rădoi l-ar fi scos din lot, în ultima clipă, pe Baiaram

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
Universitatea Craiova Mirel Radoi conference league fc noah stefan baiaram
Știrile zilei din sport
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Conference League
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Citește mai mult
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Europa League
23.10
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Citește mai mult
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Campionate
23.10
Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Citește mai mult
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Opinii
23.10
Ioana Mihalcea De ce vă bateți joc de suporteri?
Citește mai mult
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
00:56
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
22:38
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Baschet
23.10
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Citește mai mult
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Stranieri
23.10
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Baschet
23.10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Citește mai mult
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Superliga
23.10
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Citește mai mult
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 34 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share