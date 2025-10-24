Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”

Deși s-a aflat pe foaia de joc și trebuia să stea pe banca de rezerve, decarul Craiovei a văzut meciul din tribune.

U Craiova - Noah 1-1 . Mirel Rădoi a explicat conflictul cu Baiaram: „A dat cu ușa”

Motivul pentru care fotbalistul s-a mutat de pe banca de rezerve în tribune a fost hotărârea lui Mirel Rădoi, care l-a sancționat pentru comportamentul său.

„Nu a acceptat decizia de a nu fi titular în seara asta. A ieșit la inspecția gazonului și a dat cu ușa, a fost nervos .

În situațiile astea, în care noi am jucat foarte multe meciuri în 10, probabil dacă îl băgam pe parcurs putea lua roșu și nu puteam risca să pierdem și această partidă.

E important ca jucătorii să asculte de ceea ce decid antrenorii. Meciul trecut, Baiaram a ieșit în minutul 70 din cauza crampelor. Nu poți să nu accepți o decizie a antrenorului sau să crezi că doar pentru că ești titular o să joci mereu.

E o lipsă de respect față de colegi, pentru că toți ceilalți au acceptat bine-mersi deciziile până acum. Dacă el crede că trebuie să fie titular mereu la echipa asta, se înșală, cât timp sunt eu aici”, a declarat Rădoi, la Prima Sport.

În disputa cu Baiaram, finanțatorul echipei, Mihai Rotaru, i-a dat dreptate lui Mirel Rădoi.

„A fost decizia lui Mirel, nu cunosc exact motivele care au stat la baza ei, pentru că a fost o decizie de moment. Nu cred că au existat vreodată conflicte verbale între Mirel și un jucător.

Nu a știut să își manifeste dezamăgirea”, a declarat Rotaru, la Prima Sport.

Foto: Ștefan Baiaram, în tribune

Mirel Rădoi: „Nu cred că era un rezultat corect dacă am fi câștigat”

Încă din primul minut al partidei, formația din Armenia s-a arătat mai periculoasă.

Elevii lui Rădoi au marcat în minutul 38, deși până în acel moment nu reușiseră să trimită niciun șut. Noah a egalat în minutul 74.

„Ne bucurăm de acest punct, e un rezultat echitabil. O primă repriză care le-a aparținut lor, la nivel de ocazii. După aceea, ceea ce s-a întâmplat greșit am încercat să reglăm la pauză”, a declarat tehnicianul.

Chiar dacă la final am fost echipa care a avut inițiativa, cred că nu era un rezultat corect dacă am fi câștigat Mirel Rădoi

Tehnicianul a încercat să explice faza golului primit în minutul 74, când David Sualehe a trimis o centrare perfectă pentru Mulahusejnovic, care a luat prin surprindere apărarea oltenilor și a înscris cu o lovitură de cap.

„A fost un duel aerian pierdut, a fost out, centrare și un jucător care, din ultimele 11 goluri, are 9 marcate cu capul.

Știam că este foarte bun în duelurile aeriene. Din păcate, am pierdut acolo. Chiar și așa, execuția a fost una bună, cu un fundaș în spate”.

Antrenorul a vorbit și despre faptul că Etim nu a dezamăgit atunci când a fost trimis în teren ca titular, reușind să marcheze un gol frumos.

Până la urmă, cine intră trebuie să-și facă datoria. Nu avem un prim 11 stabilit, toți trebuie să lupte pentru poziția lor, indiferent de competiția pe care o disputăm. Am mai avut și alte situații, putea să mai fructifice Mirel Rădoi

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Fiorentina 5-0 6 2. AEK Larnaca 5-0 6 3. Celje 5-1 6 4. Laussane 4-0 6 5. Samsunspor 4-0 6 6. Mainz 2-0 6 7. Rayo Vallecano 4-2 4 8. Rakow 3-1 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Strasbourg 3-2 4 10. Jagiellonia 2-1 4 11. Noah 2-1 4 12. AEK Atena 7-3 3 13. Zrinjski 5-1 3 14. Sparta Praga 4-1 3 15. Lech Poznan 5-3 3 16. Crystal Palace 2-1 3 17. Shakhtar 4-4 3 18. Legia Varșovia 2-2 3 19. Shkendija 1-2 3 20. Alkmaar 1-4 3 21. Lincoln 2-6 3 22. Drita 2-2 2 23. Hacken 2-2 2 24. KuPS 1-1 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Omonia 1-2 1 26. Shelbourne 0-1 1 27. Sigma Olomouc 1-3 1 28. U Craiova 1-3 1 29. Breidablik 0-3 1 30. Rijeka 0-3 0 31. Slovan Bratislava 1-3 0 32. Hamrun 0-2 0 33. Shamrock 1-6 0 34. Dinamo Kiev 0-5 0 35. Rapid Viena 1-7 0 36. Aberdeen 2-9 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

