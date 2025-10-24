Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”

- U Craiova - Noah 1-1. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a explicat conflictul cu Ștefan Baiaram (22 de ani).
Deși s-a aflat pe foaia de joc și trebuia să stea pe banca de rezerve, decarul Craiovei a văzut meciul din tribune.
U Craiova - Noah 1-1. Mirel Rădoi a explicat conflictul cu Baiaram: „A dat cu ușa”
Motivul pentru care fotbalistul s-a mutat de pe banca de rezerve în tribune a fost hotărârea lui Mirel Rădoi, care l-a sancționat pentru comportamentul său.
„Nu a acceptat decizia de a nu fi titular în seara asta. A ieșit la inspecția gazonului și a dat cu ușa, a fost nervos.
În situațiile astea, în care noi am jucat foarte multe meciuri în 10, probabil dacă îl băgam pe parcurs putea lua roșu și nu puteam risca să pierdem și această partidă.
E important ca jucătorii să asculte de ceea ce decid antrenorii. Meciul trecut, Baiaram a ieșit în minutul 70 din cauza crampelor. Nu poți să nu accepți o decizie a antrenorului sau să crezi că doar pentru că ești titular o să joci mereu.
E o lipsă de respect față de colegi, pentru că toți ceilalți au acceptat bine-mersi deciziile până acum. Dacă el crede că trebuie să fie titular mereu la echipa asta, se înșală, cât timp sunt eu aici”, a declarat Rădoi, la Prima Sport.
În disputa cu Baiaram, finanțatorul echipei, Mihai Rotaru, i-a dat dreptate lui Mirel Rădoi.
„A fost decizia lui Mirel, nu cunosc exact motivele care au stat la baza ei, pentru că a fost o decizie de moment. Nu cred că au existat vreodată conflicte verbale între Mirel și un jucător.
Nu a știut să își manifeste dezamăgirea”, a declarat Rotaru, la Prima Sport.
Foto: Ștefan Baiaram, în tribune
Mirel Rădoi: „Nu cred că era un rezultat corect dacă am fi câștigat”
Încă din primul minut al partidei, formația din Armenia s-a arătat mai periculoasă.
Elevii lui Rădoi au marcat în minutul 38, deși până în acel moment nu reușiseră să trimită niciun șut. Noah a egalat în minutul 74.
„Ne bucurăm de acest punct, e un rezultat echitabil. O primă repriză care le-a aparținut lor, la nivel de ocazii. După aceea, ceea ce s-a întâmplat greșit am încercat să reglăm la pauză”, a declarat tehnicianul.
Chiar dacă la final am fost echipa care a avut inițiativa, cred că nu era un rezultat corect dacă am fi câștigat Mirel Rădoi
Tehnicianul a încercat să explice faza golului primit în minutul 74, când David Sualehe a trimis o centrare perfectă pentru Mulahusejnovic, care a luat prin surprindere apărarea oltenilor și a înscris cu o lovitură de cap.
„A fost un duel aerian pierdut, a fost out, centrare și un jucător care, din ultimele 11 goluri, are 9 marcate cu capul.
Știam că este foarte bun în duelurile aeriene. Din păcate, am pierdut acolo. Chiar și așa, execuția a fost una bună, cu un fundaș în spate”.
Antrenorul a vorbit și despre faptul că Etim nu a dezamăgit atunci când a fost trimis în teren ca titular, reușind să marcheze un gol frumos.
Până la urmă, cine intră trebuie să-și facă datoria. Nu avem un prim 11 stabilit, toți trebuie să lupte pentru poziția lor, indiferent de competiția pe care o disputăm. Am mai avut și alte situații, putea să mai fructifice Mirel Rădoi
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Fiorentina
|5-0
|6
|2. AEK Larnaca
|5-0
|6
|3. Celje
|5-1
|6
|4. Laussane
|4-0
|6
|5. Samsunspor
|4-0
|6
|6. Mainz
|2-0
|6
|7. Rayo Vallecano
|4-2
|4
|8. Rakow
|3-1
|4
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Strasbourg
|3-2
|4
|10. Jagiellonia
|2-1
|4
|11. Noah
|2-1
|4
|12. AEK Atena
|7-3
|3
|13. Zrinjski
|5-1
|3
|14. Sparta Praga
|4-1
|3
|15. Lech Poznan
|5-3
|3
|16. Crystal Palace
|2-1
|3
|17. Shakhtar
|4-4
|3
|18. Legia Varșovia
|2-2
|3
|19. Shkendija
|1-2
|3
|20. Alkmaar
|1-4
|3
|21. Lincoln
|2-6
|3
|22. Drita
|2-2
|2
|23. Hacken
|2-2
|2
|24. KuPS
|1-1
|2
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Omonia
|1-2
|1
|26. Shelbourne
|0-1
|1
|27. Sigma Olomouc
|1-3
|1
|28. U Craiova
|1-3
|1
|29. Breidablik
|0-3
|1
|30. Rijeka
|0-3
|0
|31. Slovan Bratislava
|1-3
|0
|32. Hamrun
|0-2
|0
|33. Shamrock
|1-6
|0
|34. Dinamo Kiev
|0-5
|0
|35. Rapid Viena
|1-7
|0
|36. Aberdeen
|2-9
|0
Programul Universității Craiova în Conference League
- Rakow - U Craiova 2-0
- U Craiova - FC Noah 1-1
- 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
- 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
- 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
- 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova