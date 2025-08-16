„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România +10 foto
Mirel Rădoi (FOTO: captură video Universitatea Craiova)
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 18:00
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 18:42
  • CSIKSZEREDA - U CRAIOVA. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oaspeților, se așteaptă la un meci dificil la Miercurea Ciuc: „Se vede amprenta lui Robert Ilyeș”.
  • Atacantul francez Steven Nsimba (29 de ani) a vorbit despre fotbalul din România.
  • Meciul va avea loc duminică, de la ora 16:15, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova e prima în clasamentul Ligii 1, cu 13 puncte din 15 posibile. Va fi favorită și în etapa #6, însă Rădoi e sigur că Csikszereda nu va ceda fără luptă.

CSIKSZEREDA - U CRAIOVA. Mirel Rădoi: „Vor arăta mai bine decât noi”

„Va fi un meci foarte dificil, Ciuc își dorește să câștige meciul de acasă, să aibă și ei prima victorie.

Suntem bine din punct de vedere emoțional, dar punct de vedere fizic nu am putut să facem niciun antrenament până acum, suntem numai pe drumuri.

Sper, totuși, ca băieții care vor intra, vor încerca să facă tot posibilul pentru a câștiga cele trei puncte. Nu va fi un meci absolut deloc ușor.

În plus de asta, ei au făcut un ciclu săptămânal normal, pentru că au amânat partida cu CFR Cluj, din ce am înțeles au avut și un meci amical. Din punct de vedere fizic, e clar că vor arăta mult mai bine decât noi.

Dacă noi, cei din staff, suntem foarte obosiți, mă gândesc la săracii jucători. Dar, mai este totuși până la ora meciului și, împreună cu departamentul medical, o să găsim resurse de a-i reface pe băieți cât mai repede.

E clar că nu putem apela la toți cei care au jucat la returul cu Trnava”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Rădoi îl laudă pe Robert Ilyeș: „Ciucul își păstrează principiile indifierent cu cine joacă”

Fostul selecționer al României a analizat stilul de joc agresiv al adversarilor.

„Chiar dacă nu au acumulat foarte multe puncte, mi-au lăsat o impresie foarte bună. Acasă, au câștigat doar un punct cu Dinamo și au pierdut cu Rapid, dar și-au creat ocazii cu acel joc agresiv.

Puține echipe fac lucrul ăsta pe faza de atac, acel pressing ultra și să mute liniile atât de repede, să-ți lase puțin spațiu între compartimente. O echipă foarte, foarte bună, cumva e amprenta lui Robert Ilyeș.

Am încercat să văd și meciurile de anul trecut din Liga 2. Ciucul își păstrează principiile indiferent cu cine joacă, asta este o dovadă de curaj din partea staffului, o dovadă de încredere pe care o dau jucătorilor.

E important pentru fotbalul românesc când toți antrenorii începem să credem în ideile și în principiile noastre, indiferent de rezultat și de adversari, cumva să dăm încredere jucătorilor pentru a ridica nivelul”, a mai spus antrenorul echipei din Bănie.

Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova
Spartak Trnava - Universitatea Craiova FOTO Facebook/U Craiova

Steven Nsimba: „Fotbalul din România e foarte dur, fizic”

Ajuns la Universitatea Craiova în această vară, Nsimba a bifat deja trei goluri și o pasă decisivă în cinci meciuri.

„O să fie un joc dificil. Nu există meciuri ușoare în fotbal, dar cred că suntem gata pentru acest joc.

A fost un debut foarte bun (n.r. a marcat un gol cu Spartak Trnava), sunt foarte fericit că am putut ajuta echipa să obțină calificarea, sper că nu va fi ultima.

E un loc foarte frumos, calm, fanii sunt foarte drăguți când ne întâlnim pe stradă, e o plăcere pentru mine să joc pe un stadion atât de mare, în fața atâtor suporteri. Colegii m-au primit foarte bine, au fost foarte drăguți cu mine, le mulțumesc.

Avem nevoie voi și de sprijinul vostru, va fi un meci foarte dificil, dar vom reuși dacă veți veni să ne susțineți”, a spus Nsimba.

Fotbalul din România este foarte dur, foarte fizic, am simțit asta împotriva fundașiilor la fiecare meci. Dar mă adaptez și încep să mă simt mai bine. Steven Nsimba, atacant Universitatea Craiova

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

