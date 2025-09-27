„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel +5 foto
Mirel Rădoi FOTO: SportPictures
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?" Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 00:20
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 00:31
  • U Craiova - Dinamo 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a avut un atac furibund la adresa lui Stipe Perica (30 de ani).
  • Antrenorul a dezvăluit motivul pentru care s-ar fi încăierat membrii celor două echipe în tunelul stadionului „Ion Oblemenco”.

Nervii au explodat la finalul partidei, după ce Dinamo a reușit să egaleze în minutul 90 și să „smulgă” un punct.

Mirel Rădoi, atac la adresa lui Stipe Perica: „Cine ești tu?”

Întrebat despre altercația de la vestiare, Mirel Rădoi a dezvăluit de unde ar fi plecat tot.

Oltenii și-ar fi pierdut cumpătul când l-ar fi auzit Stipe Perica înjurându-i pe suporteri. Aceeași atitudine ar fi adoptat-o și Maxime Sivis și Devis Epassy.

„Dacă îți asumi anumite lucruri, să vii, să faci scandal, nu te pui după aia în spatele bodyguarzillor și începi să arunci cu apă de acolo.

Dacă tot ești bărbat, ieși cu cine ai probleme, dar nu poți, tu, Perica, să vii străin la noi în țară, să vii tu la noi, aici, pe Oblemenco, să începi să înjuri suporterii. Cine ești tu?

De acolo a plecat. După aia, Sivis cu Epassy îi înjurau pe aici. Adică, nu poți să vii într-o țară, așa, și să-ți asumi tu lucrurile astea, că ești tu... cine?”, a spus Mirel Rădoi, la finalul partidei, pentru Prima Sport.

Trebuie să respecte măcar faptul că, aici, au un serviciu Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Spiritele s-au inflamat la final de meci

După fluierul final, în drum spre vestiare, membrii staff-ului celor de la Universitatea Craiova au intrat în conflict cu jucătorii lui Dinamo.

Elevii lui Zeljko Kopic au răspuns provocării oltenilor, iar câțiva dintre oficialii trupei de pe „Ion Oblemenco” au încercat să oprească filmarea momentului.

„Alo, alo, băi, băi! N-ai voie” s-a auzit pe filmare, în timp ce o mâna a fost pusă pe obiectiv pentru a îndepărta camera.

Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport) Altercație pe tunel după U Craiova - Dinamo 2-2 (FOTO: captură Digi Sport)
VIDEO. Golul lui Alexandru Pop din U Craiova - Dinamo 2-2

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share