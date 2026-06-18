FCSB vrea să joace ca Hagi Ce sisteme și formule pregătesc roș-albaștrii pentru sezonul următor. Cum arată echipa în modulul 4-3-1-2
FCSB vrea să joace ca Hagi FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

FCSB vrea să joace ca Hagi Ce sisteme și formule pregătesc roș-albaștrii pentru sezonul următor. Cum arată echipa în modulul 4-3-1-2

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 15:18
  • Darius Olaru a fost vândut în Belgia, la St. Gilloise, pentru 3.000.000 de euro, iar Tănase are ofertă de 1,5 milioane de euro pe an din China
  • La capitolul veniri, FCSB bifează două nume: Anderson Ceara și Pădurariu, fundaș stânga
  • FCSB va încerca în cantonamentul din Olanda două noi sisteme de joc
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Față de echipa cu care reușea să domine autoritar două sezoane de Liga 1 și să facă rezultate importante în Europa League, unde a accesat optimile de finală, FCSB e nevoită să se reinventeze acum, înaintea startului sezonului 2026-2027.

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FCSB vrea să încerce sisteme noi

Motivul: i-au dispărut câteva piese extrem de importante. Șut și Olaru au fost vânduți în Emiratele Arabe Unite și Belgia, Ngezana s-a operat și va absenta cel puțin 4 luni, în vreme ce Tănase, căruia i s-a terminat contractul, e aproape de a semna în China, de unde are o mega propunere: salariu de 1,5 milioane de euro anual, înțelegere pe 2 ani.

În aceste condiții, FCSB are de gând să încerce două sisteme noi în care echipa să se evolueze. Acestea vor fi exersate în timpul cantonamentului din Olanda, care se va desfășura între 26 iunie și 10 iulie și care va conține și două amicale, unul fiind cu St. Gilloise.

Primul modul nou e cel pe care Gică Hagi l-a implementat a echipa națională în amicalul cu Țara Galilor, scor 2-1: 4-3-1-2.

Atunci, cei 6 „tricolori” de la mijloc în sus au fost: Stanciu, Tudor Băluță, Vlad Dragomir - Olaru - Louis Munteanu, Baiaram.

În concepția celor de la FCSB, rolul lui Olaru, de decar în spatele celor doi atacanți, ar urma să-i fie încredințat fie lui Ceara, fie lui Cisotti, însă acesta din urmă e văzut și pe profilul lui Stanciu, de a fi inter între cei 3 de la mijloc. Ceilalți doi din linia mediană ar urma să fie străinii Ofri Arad, număr 6, și Joao Paulo, inter stânga.

Cum ar arăta FCSB în 4-3-1-2

  • Târnovanu - V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Pădurariu (Radunovici) - Cisotti, Ofri Arad, Joao Paulo - Ceara (Oct. Popescu) - Miculescu, Bîrligea

FCSB caută să aducă încă un atacant, mai ales dacă va apela la acest sistem. Pe listă sunt doi români de națională: Drăguș și Florinel Coman, dar și un străin propus de managerul Mihai Stoica.

Sistemul 4-3-1-2 n-ar fi chiar o noutate la FCSB. În scurtul său mandat pe bancă roș-albaștrilor, Mirel Rădoi așezase echipa fix în acest mod, cu formula de la mijloc în sus: Cisotti, Chiricheș (Lixandru), Olaru - Tănase - Miculescu, Bîrligea.

Un alt sistem la care FCSB se gândește e cel cu 3 fundași centrali: 3-4-3. Duarte, Dawa și Mihai Popescu ar urma să fie fundașii centrali, cărora li se vor adăuga Ngezana, după ce se va recupera, puștiul Dăncuș (17 ani), dar chiar și Radunovic, care ar putea fi o soluție în 3 pentru postul de stoper stânga.

Cum ar arăta FCSB în 3-4-3

  • Tîrnovanu - Duarte, Dawa, M. Popescu - V. Crețu, Ofri Arad, Joao Paulo, Pădurariu (Radunovici) - Miculescu (Ceara), Bîrligea, Cisotti (Oct. Popescu)

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