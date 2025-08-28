U Craiova - Bașakșehir 3-1 (2-1 în tur). Oltenii s-au calificat în faza principală din Conference League și au devenit cea de-a 11-a echipă din România care ajunge în faza grupelor în competițiile europene.

Formația lui Mirel Rădoi va fi în ultima urnă la tragerea la sorți care va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00.

Sperietoarea Bașakșehir a fost bătută tur-retur de „leii” din Bănie. Craiova a reușit să spargă gheața în Europa și să obțină o calificare en fanfare în faza principală din Conference.

Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni

Craiova își va afla vineri adversarii. Spre deosebire de Liga Campionilor și Europa League, în Conference există 6 urne valorice.

Echipele întâlnesc o formație din fiecare urnă, 3 meciuri acasă și 3 în deplasare. Iar faza principală se încheie în decembrie.

Coeficientul nu-i ajută pe elevii lui Mirel Rădoi, care vor intra în ultima urnă.

Cum arată urnele din Conference League

Oltenii ar trebui să aibă un ghinion teribil la tragerea la sorți ca să nu primească măcar doi adversari accesibili.

Programul infernal: Fiorentina, Crystal Palace, Mainz, AEK Atena, Samsunspor, Hacken;

Fiorentina, Crystal Palace, Mainz, AEK Atena, Samsunspor, Hacken; Programul accesibil: Legia Varșovia, Shamrock Rovers, Jagiellonia, KuPS, AEK Larnaca, Hamrun Spartans.

URNA 1

FIORENTINA

AZ ALKMAAR

Shakhtar

SLOVAN BRATISLAVA

RAPID VIENA

Legia Varșovia

URNA 2

SPARTA PRAGA

DINAMO KIEV

CRYSTAL PALACE

LECH POZNAN

RAYO VALLECANO

SHAMROCK ROVERS

URNA 3

OMONIA NICOSIA

MAINZ

STRASBOURG

JAGIELLONIA

CELJE

RIJEKA

URNA 4

ZRINJSKI

LINCOLN

KUPS

AEK ATENA

ABERDEEN

DRITA

URNA 5

BREIDABLIK

SIGMA OLOMOUC

SAMSUNSPOR

RAKOW

AEK LARNACA

SHKENDIJA

URNA 6

HACKEN

LAUSANNE

U CRAIOVA

HAMRUN SPARTANS

NOAH

SHELBOURNE

11 echipe din România au evoluat în grupele unei competiții europene: Steaua/FCSB (19 calificări), CFR Cluj (8), Dinamo (3), Rapid (3), Astra (2), Pandurii, Poli Timișoara, Oțelul Galați, Unirea Urziceni, FC Vaslui și U Craiova

Programul Craiovei în Conference League

Etapa I - 2 octombrie;

Etapa II - 23 octombrie;

Etapa III - 6 noiembrie;

Etapa IV - 27 noiembrie;

Etapa V - 11 decembrie;

Etapa VI - 18 decembrie.

