- U Craiova - Bașakșehir 3-1 (2-1 în tur). Oltenii s-au calificat în faza principală din Conference League și au devenit cea de-a 11-a echipă din România care ajunge în faza grupelor în competițiile europene.
- Formația lui Mirel Rădoi va fi în ultima urnă la tragerea la sorți care va avea loc vineri, la Monaco, de la ora 14:00.
Sperietoarea Bașakșehir a fost bătută tur-retur de „leii” din Bănie. Craiova a reușit să spargă gheața în Europa și să obțină o calificare en fanfare în faza principală din Conference.
Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni
Craiova își va afla vineri adversarii. Spre deosebire de Liga Campionilor și Europa League, în Conference există 6 urne valorice.
Echipele întâlnesc o formație din fiecare urnă, 3 meciuri acasă și 3 în deplasare. Iar faza principală se încheie în decembrie.
Coeficientul nu-i ajută pe elevii lui Mirel Rădoi, care vor intra în ultima urnă.
Cum arată urnele din Conference League
Oltenii ar trebui să aibă un ghinion teribil la tragerea la sorți ca să nu primească măcar doi adversari accesibili.
- Programul infernal: Fiorentina, Crystal Palace, Mainz, AEK Atena, Samsunspor, Hacken;
- Programul accesibil: Legia Varșovia, Shamrock Rovers, Jagiellonia, KuPS, AEK Larnaca, Hamrun Spartans.
URNA 1
- FIORENTINA
- AZ ALKMAAR
- Shakhtar
- SLOVAN BRATISLAVA
- RAPID VIENA
- Legia Varșovia
URNA 2
- SPARTA PRAGA
- DINAMO KIEV
- CRYSTAL PALACE
- LECH POZNAN
- RAYO VALLECANO
- SHAMROCK ROVERS
URNA 3
- OMONIA NICOSIA
- MAINZ
- STRASBOURG
- JAGIELLONIA
- CELJE
- RIJEKA
URNA 4
- ZRINJSKI
- LINCOLN
- KUPS
- AEK ATENA
- ABERDEEN
- DRITA
URNA 5
- BREIDABLIK
- SIGMA OLOMOUC
- SAMSUNSPOR
- RAKOW
- AEK LARNACA
- SHKENDIJA
URNA 6
- HACKEN
- LAUSANNE
- U CRAIOVA
- HAMRUN SPARTANS
- NOAH
- SHELBOURNE
11 echipe
din România au evoluat în grupele unei competiții europene: Steaua/FCSB (19 calificări), CFR Cluj (8), Dinamo (3), Rapid (3), Astra (2), Pandurii, Poli Timișoara, Oțelul Galați, Unirea Urziceni, FC Vaslui și U Craiova
Programul Craiovei în Conference League
- Etapa I - 2 octombrie;
- Etapa II - 23 octombrie;
- Etapa III - 6 noiembrie;
- Etapa IV - 27 noiembrie;
- Etapa V - 11 decembrie;
- Etapa VI - 18 decembrie.