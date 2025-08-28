U Craiova - Bașakșehir 3-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a vorbit despre calificarea obținută de elevii lui Rădoi în faza principală a Conference League.

Oltenii au obținut prima calificare în cupele europene, de la revenirea în prima ligă.

U Craiova - Bașakșehir 3-1 . Sorin Cârțu: „E o seară care ne relegitimează”

„E o seară superbă! Nu știi cum să-ți găsești cuvintele să vorbești. Nu prea vă aud, e nebunie aici!

E seara care legitimează, sau ne relegitimează, internațional! Adică o poziție din asta internațională, o imagine internațională, pe care o așteptam. O așteptam de vreo 10-11 ani, ne chinuiam să revenim iar în elita asta europeană.

Adică anul ăsta o luăm treptat, cu Conference, la anul vedem mai departe. Poate Europa League, apoi Champions League, să le luăm treptat”, a declarat Cârțu, la Digi Sport.

Eu le mulțumesc băieților că au adus bucuria asta nu doar celor care sunt în stadion acum, ci întregului oraș Craiova, și mi-au adus și mie personal o satisfacție. Îți dai seama, la vârsta asta, de 70 de ani, pe care o să-i fac prin noiembrie... Sorin Cârțu

Oficialul oltenilor a încercat să își explice momentele din ultimii ani în care Universitatea Craiova nu a obținut performanțele dorite.

„Am avut vreo trei momente în care am trecut pe lângă ele. Atunci când am jucat finala campionatului cu CFR, apoi a venit iar play-off-ul cu Beer Sheva (n.r. - scor 2-2, 3-4 după loviturile de departajare, în 2022), s-a jucat la Severin.

Asta ne-a lipsit! Atmosfera de astă-seară ne-a lipsit la acea finală cu CFR-ul, la acel meci tur cu Beer Sheva, când trebuia să ne luăm o opțiune pentru calificare ”, a mai spus Cârțu.

