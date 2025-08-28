„O seară care ne relegitimează” Sorin Cârțu, după calificarea Craiovei în Conference League: „O așteptam de 10-11 ani” +21 foto
Sorin Cârțu. Foto: Sportpictures
Conference League

„O seară care ne relegitimează” Sorin Cârțu, după calificarea Craiovei în Conference League: „O așteptam de 10-11 ani”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 23:03
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 23:03
  • U Craiova - Bașakșehir 3-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a vorbit despre calificarea obținută de elevii lui Rădoi în faza principală a Conference League.

Oltenii au obținut prima calificare în cupele europene, de la revenirea în prima ligă.

Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni: ultima urnă la tragerea la sorți, adversari + program
Citește și
Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni: ultima urnă la tragerea la sorți, adversari + program
Citește mai mult
Craiova în Conference League! Ce urmează pentru olteni: ultima urnă la tragerea la sorți, adversari + program

U Craiova - Bașakșehir 3-1. Sorin Cârțu: „E o seară care ne relegitimează”

„E o seară superbă! Nu știi cum să-ți găsești cuvintele să vorbești. Nu prea vă aud, e nebunie aici!

E seara care legitimează, sau ne relegitimează, internațional! Adică o poziție din asta internațională, o imagine internațională, pe care o așteptam. O așteptam de vreo 10-11 ani, ne chinuiam să revenim iar în elita asta europeană.

Adică anul ăsta o luăm treptat, cu Conference, la anul vedem mai departe. Poate Europa League, apoi Champions League, să le luăm treptat”, a declarat Cârțu, la Digi Sport.

Eu le mulțumesc băieților că au adus bucuria asta nu doar celor care sunt în stadion acum, ci întregului oraș Craiova, și mi-au adus și mie personal o satisfacție. Îți dai seama, la vârsta asta, de 70 de ani, pe care o să-i fac prin noiembrie... Sorin Cârțu

Oficialul oltenilor a încercat să își explice momentele din ultimii ani în care Universitatea Craiova nu a obținut performanțele dorite.

„Am avut vreo trei momente în care am trecut pe lângă ele. Atunci când am jucat finala campionatului cu CFR, apoi a venit iar play-off-ul cu Beer Sheva (n.r. - scor 2-2, 3-4 după loviturile de departajare, în 2022), s-a jucat la Severin.

Asta ne-a lipsit! Atmosfera de astă-seară ne-a lipsit la acea finală cu CFR-ul, la acel meci tur cu Beer Sheva, când trebuia să ne luăm o opțiune pentru calificare”, a mai spus Cârțu.

Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (12).jpeg
Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (12).jpeg

Galerie foto (21 imagini)

Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Bucurie Craiova Foto Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+21 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Bairam și Bancu, eroii cu bandaje  Cei 2 jucători ai Universității Craiova au uitat de problemele avute înainte de meciul cu Bașakșehir și au contribuit la golurile oltenilor
Conference League
22:41
Bairam și Bancu, eroii cu bandaje Cei 2 jucători ai Universității Craiova au uitat de problemele avute înainte de meciul cu Bașakșehir și au contribuit la golurile oltenilor
Citește mai mult
Bairam și Bancu, eroii cu bandaje  Cei 2 jucători ai Universității Craiova au uitat de problemele avute înainte de meciul cu Bașakșehir și au contribuit la golurile oltenilor
Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen:  „Astăzi începe ascensiunea!”
Europa League
22:34
Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen: „Astăzi începe ascensiunea!”
Citește mai mult
Prezență rară pe Arena Națională FOTO. Patronul FCSB s-a ținut de cuvânt în ziua meciului cu Aberdeen:  „Astăzi începe ascensiunea!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
Universitatea Craiova Sorin Cartu istanbul basaksehir conference league
Știrile zilei din sport
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Europa League
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Citește mai mult
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Campionate
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Citește mai mult
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Conference League
11:18
U Craiova își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
Citește mai mult
U Craiova își află azi adversarii  LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală a Conference League » Ce trebuie să știi
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Europa League
11:08
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Citește mai mult
FCSB își află azi adversarii LIVE de la 14:00 , tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League » Tot ce trebuie să știi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Conference League
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Citește mai mult
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Conference League
00:36
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Citește mai mult
Demis imediat după meci! Șocul serii în Europa! Legenda fotbalului, dată afară după rezultatul rușinos
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Tenis
09:21
Jaqueline Cristian, ce victorie! VIDEO. S-a calificat în turul 3 la US Open. Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce victorie!  VIDEO. S-a calificat în turul 3 la  US Open . Suma fabuloasă încasată » Sorana Cîrstea, eliminată după un meci dramatic
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share