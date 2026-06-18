Deranjat de camerele TV FOTO. Miroslav Koubek,  reacție bizară la începutul meciului cu Africa de Sud + Premieră istorică la Mondial +5 foto
Miroslav Koubek FOTO: Captură X / Montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Deranjat de camerele TV FOTO. Miroslav Koubek, reacție bizară la începutul meciului cu Africa de Sud + Premieră istorică la Mondial

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 21:42
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 21:42
  • Miroslav Koubek (74 de ani), selecționerul Cehiei, a fost deranjat de camerele TV la începutul partidei cu Africa de Sud, din etapa a doua a Campionatului Mondial.
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Cehia și Africa de Sud au încheiat la egalitate partida disputată la Atlanta, scor 1-1.

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Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV

La începutul partidei cu Africa de Sud, operatorii aflați la marginea terenului au luat cadre cu cei doi selecționeri, Miroslav Koubek și Hugo Broos.

Tehnicianul ceh a fost deranjat de faptul că unul dintre operatori a insistat să îl filmeze și i-a făcut semn acestuia în repetate rânduri să se îndepărteze de banca de rezerve.

Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV FOTO Captură X (4).jpeg
Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV FOTO Captură X (4).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV FOTO Captură X (1).jpeg Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV FOTO Captură X (2).jpeg Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV FOTO Captură X (3).jpeg Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV FOTO Captură X (4).jpeg Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV FOTO Captură X (5).jpeg
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Ulterior, regizorul transmisiei a tăiat cadrul cu Koubek și a mutat atenția pe selecționerul Africii de sud, cel care nu a avut nicio problemă cu camera, fiind extrem de concentrat.

Koubek - Broos, duel istoric la Campionatul Mondial

Partida dintre Cehia și Africa de Sud este una specială în istoria Campionatului Mondial, deoarece reprezintă primul meci în care doi antrenori de peste 70 de ani se întâlnesc la un turneu final.

Atât Miroslav Koubek, cât și Hugo Broos au 74 de ani. Tehnicianul ceh va împlini 75 pe 1 septembrie, iar Broos pe 10 aprilie anul viitor.

Clasamentul grupei B de la Campionatul Mondial

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Mexic13
2. Coreea de Sud13
3. Cehia21
4. Africa de Sud21

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