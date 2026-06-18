Miroslav Koubek (74 de ani), selecționerul Cehiei, a fost deranjat de camerele TV la începutul partidei cu Africa de Sud, din etapa a doua a Campionatului Mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cehia și Africa de Sud au încheiat la egalitate partida disputată la Atlanta, scor 1-1.

Miroslav Koubek, deranjat de camerele TV

La începutul partidei cu Africa de Sud, operatorii aflați la marginea terenului au luat cadre cu cei doi selecționeri, Miroslav Koubek și Hugo Broos.

Tehnicianul ceh a fost deranjat de faptul că unul dintre operatori a insistat să îl filmeze și i-a făcut semn acestuia în repetate rânduri să se îndepărteze de banca de rezerve.

Ulterior, regizorul transmisiei a tăiat cadrul cu Koubek și a mutat atenția pe selecționerul Africii de sud, cel care nu a avut nicio problemă cu camera, fiind extrem de concentrat.

Koubek - Broos, duel istoric la Campionatul Mondial

Partida dintre Cehia și Africa de Sud este una specială în istoria Campionatului Mondial, deoarece reprezintă primul meci în care doi antrenori de peste 70 de ani se întâlnesc la un turneu final.

Atât Miroslav Koubek, cât și Hugo Broos au 74 de ani. Tehnicianul ceh va împlini 75 pe 1 septembrie, iar Broos pe 10 aprilie anul viitor.

Clasamentul grupei B de la Campionatul Mondial

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Mexic 1 3 2. Coreea de Sud 1 3 3. Cehia 2 1 4. Africa de Sud 2 1

Czechia vs. South Africa will be the the first match in World Cup history to see both head coaches aged over 70.



Miroslav Koubek and Hugo Broos are both 74 years old. 👴#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZtRBBXPmxv — Squawka Dugout (@SquawkaDugout) June 18, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport