CEHIA - AFRICA DE SUD. Teboho Mokoena (29 de ani), mijlocașul lui Mamelodi Sundowns și al naționalei „Bafana Bafana”, nu și-a putut stăpâni lacrimile în timpul intonării imnului sud-african.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Duelul dintre Cehia și Africa de Sud a deschis etapa #2 a grupelor de la Campionatul Mondial. Partida, disputată la Atlanta, a oferit un moment emoționant chiar înaintea fluierului de start.

CEHIA - AFRICA DE SUD. Teboho Mokoena, în lacrimi la imnul sud-africanilor

În timpul imnului Africii de Sud, camerele au surprins emoția lui Teboho Mokoena, care a izbucnit în lacrimi.

Din nefericire pentru sud-africani, meciul a început cât se poate de rău pentru ei. Sadilek a deschis scorul în minutul 6, cu cel mai rapid gol marcat până acum la această ediție a turneului final.

Teboho Mokoena, out pentru ultimul meci din grupă

După moment emoționant dinaintea partidei, Mokoena a văzut cartonașul galben în minutul 33 al partidei.

A fost al doilea avertisment primit de mijlocașul lui Mamelodi Sundowns la această ediție. Primul a venit în minutul 17 al partidei de deschidere, cu Mexic (0-2).

În acest context, fotbalistul de 29 va fi suspendat pentru cumulul de „galbene” și nu își va putea ajuta echipa la ultimul meci din grupă, cu Coreea de Sud.

2.800.000 de euro este cota lui Teboho Mokoena, potrivit transfermarkt.ro

Virginia Sports și Supersport United sunt echipele pentru care a mai evoluat Mokoena de-a lungul carieriei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport