- CEHIA - AFRICA DE SUD. Teboho Mokoena (29 de ani), mijlocașul lui Mamelodi Sundowns și al naționalei „Bafana Bafana”, nu și-a putut stăpâni lacrimile în timpul intonării imnului sud-african.
Duelul dintre Cehia și Africa de Sud a deschis etapa #2 a grupelor de la Campionatul Mondial. Partida, disputată la Atlanta, a oferit un moment emoționant chiar înaintea fluierului de start.
CEHIA - AFRICA DE SUD. Teboho Mokoena, în lacrimi la imnul sud-africanilor
În timpul imnului Africii de Sud, camerele au surprins emoția lui Teboho Mokoena, care a izbucnit în lacrimi.
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Din nefericire pentru sud-africani, meciul a început cât se poate de rău pentru ei. Sadilek a deschis scorul în minutul 6, cu cel mai rapid gol marcat până acum la această ediție a turneului final.
Teboho Mokoena, out pentru ultimul meci din grupă
După moment emoționant dinaintea partidei, Mokoena a văzut cartonașul galben în minutul 33 al partidei.
A fost al doilea avertisment primit de mijlocașul lui Mamelodi Sundowns la această ediție. Primul a venit în minutul 17 al partidei de deschidere, cu Mexic (0-2).
În acest context, fotbalistul de 29 va fi suspendat pentru cumulul de „galbene” și nu își va putea ajuta echipa la ultimul meci din grupă, cu Coreea de Sud.
- Virginia Sports și Supersport United sunt echipele pentru care a mai evoluat Mokoena de-a lungul carieriei.