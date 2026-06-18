Portughezii îi cer retragerea lui Ronaldo Mesaj tranșant: „Mulțumim pentru tot, Cristiano. E timpul să te lași”
Cristiano Ronaldo participă la al șaselea Campionat Mondial din carieră, o performanță care îi consolidează statutul de legendă a fotbalului portughez (foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

Portughezii îi cer retragerea lui Ronaldo Mesaj tranșant: „Mulțumim pentru tot, Cristiano. E timpul să te lași”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 20:46
  • Debutul ratat al Portugaliei la Campionatul Mondial 2026, 1-1 cu RD Congo, a declanșat un val de critici în presa lusitană.
  • Într-un editorial publicat în A Bola, Nuno Saraiva, fost director de comunicare al Sportingului, susține că a venit momentul ca Cristiano Ronaldo (41 de ani) să se retragă de la echipa națională.
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E supărare și indignare în Portugalia după debutul dezamăgitor de la Campionatul Mondial 2026, 1-1 cu Republica Democrată Congo, o echipă văzută ca adversar accesibil în Grupa K.

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Portughezii nu-l mai vor pe Ronaldo la națională: „Mulțumim pentru tot, Cristiano. Acum e vremea să te lași!”

Rezultatul în sine e deja o rușine, dar ceea ce a scos și mai mult în evidență seara neagră de la Huston a fost prestația sub orice critică a lui Cristiano Ronaldo.

La 41 de ani, căpitanul selecționatei lusitane a ratat o ocazie imensă și a semănat mai degrabă îngrijorare decât speranță în rândul fanilor lusitani.

Reacțiile din Portugalia nu au întârziat. Cea mai tranșantă a venit din paginile cotidianului de sport A Bola, unde editorialistul Nuno Saraiva, consultant și membru al Sporting CP, a semnat un text fără menajamente la adresalui Ronaldo: „Obrigado por tudo, Cristiano. Agora é tempo de sair!” („Mulțumim pentru tot, Cristiano. Acum e vremea să te lași!”).

Un editorial fără menajamente

Jurnalistul Nuno Saraiva (52 de ani) spune public ceea ce mulți portughezi gândesc despre Cristiano Ronaldo, dar nu au curajul să recunoască.

„Cristiano este, pentru mine, cel mai mare fotbalist din istoria Portugaliei și unul dintre cei doi cei mai mari jucători din istoria fotbalului mondial.

Țara întreagă îi este datoare. Tocmai de aceea doare să asistăm la acest final de ciclu”.

Editorialistul este însă nemilos cu realitatea: „La 41 de ani, Cristiano nu mai este jucătorul care era la 31. Nu ar putea fi.

Timpul, adversar de neînvins, ne afectează pe toți, iar pe sportivii profesioniști cu atât mai mult, indiferent de măreția lor. Și ceea ce timp de două decenii a fost o evidență - statutul de principală referință a echipei naționale - a încetat să mai fie”.

Primul responsabil este chiar Cristiano

În opinia jurnalistului de la A Bola, cazul Ronaldo are trei vinovații.

„Primul responsabil pentru această situație este chiar Cristiano, pentru că nu recunoaște că, oricât de greu ar fi să accepte, a sosit momentul să se retragă din echipa noastră a tuturor.

Al doilea este Roberto Martínez, care, servil, nu a demonstrat niciodată capacitatea sau autoritatea de a gestiona această tranziție așa cum interesul colectiv o cerea.

Nu este vorba despre lipsă de respect față de o legendă. Este vorba despre recunoașterea unei realități competiționale”.

„Cei din anturaj continuă să-l alimenteze cu ideea falsă că mai poate duce singur naționala în spate”

Nuno Saraiva a identificat și o a treia categorie de responsabili: oamenii din cercul apropiat al lui Cristiano Ronaldo, pe care îi acuză că îi întrețin iluzia că poate continua să fie salvatorul naționalei.

„Cei din anturajul lui Cristiano Ronaldo care continuă să-l alimenteze cu ideea falsă că mai poate duce singur naționala în spate, cum s-a întâmplat de atâtea ori în ultimele două decenii. Nu mai poate. Nici el, nici nimeni”.

Mulți jucători îl caută în exces”

Editorialistul subliniază că prezența lui Ronaldo distorsionează tactica Portugaliei:

„Condiționarea psihologică și tactică provocată de prezența lui Ronaldo continuă să fie vizibilă. Mulți jucători îl caută în exces, multe faze sunt construite în funcție de el, iar echipa pierde spontaneitate”

Saraiva invocă amicalul cu Chile (2-1), penultimul meci de pregătire înaintea turneului final.

„După ieșirea lui Cristiano la pauză, Portugalia a devenit mai mobilă, mai imprevizibilă și a reușit să deblocheze scorul. Nu e vorba de a nu respecta o legendă. E vorba de a recunoaște o realitate competitivă”.

„Legendele nu încetează să fie legende când se opresc"

Saraiva încheie cu un apel direct către superstarul Portugalei.

„Cristiano Ronaldo nu mai are nimic de demonstrat. Nici portughezilor, nici fotbalului, nici lui însuși. Dimensiunea sa istorică este garantată pentru totdeauna.

A sosit momentul să iasă de pe scenă cu aceeași măreție cu care a intrat - din respect față de el însuși, față de colegii săi, față de echipa națională și față de milioanele de portughezi care au crescut admirându-l.

Legendele nu încetează să fie legende când se opresc. Dimpotrivă. De multe ori devin și mai mari când știu să aleagă momentul potrivit pentru a-și lua rămas-bun”.

Portugalia mai are de disputat două partide în faza grupelor, împotriva Uzbekistanului (23 iunie) și Columbiei (28 iunie).

După prima etapă clasamentul în grupa K arată astfel: 1. Columbia 3 p (3-1), 2-3. Portugalia, RD Congo 1 p (1-1), 4. Uzbekistan 0 p (1-3).

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