Șeicii, pe urmele lui Salah! Cele trei echipe interesate de transferul starului lui Liverpool » Ședință decisivă cu Arne Slot

Trei cluburi din Arabia Saudită ar dori să-l transfere pe Mohamed Salah (33 de ani), jucătorul lui Liverpool.

Egipteanul e în conflict cu formația de pe Anfield și ar fi gata să plece în ianuarie, după Cupa Africii.

Salah a răbufnit după remiza din Premier League, scor 3-3 cu Leeds, fiind complet nemulțumit de faptul că nu a jucat, iar Arne Slot a decis să-l excludă din lotul pentru meciul cu Inter Milano, din Liga Campionilor, câștigat de „cormorani” cu 1-0.

Salah, tot mai aproape de un transfer în Arabia Saudită?

Al Hilal, Al Qadisah și Neom SC sunt cluburile care ar dori să profite de situația tensionată de la Liverpool și să-l transfere pe Mohamed Salah , scrie dailymail.co.uk.

În următoarele două zile, Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, și jucătorul egiptean ar urma să aibă o ședință în care vor încerca să rezolve conflictul.

În ciuda zvonurilor potrivit cărora plecarea lui Salah de pe Anfield ar fi iminentă, Liverpool nu și-ar dori să îl vândă și se așteaptă ca jucătorul egiptean să respecte contractul prelungit în luna aprilie a acestui an, mai scrie Daily Mail.

2027 este anul când îi expiră contractul lui Mohamed Salah cu Liverpool. 457.000 de euro este salariul săptămânal al egipteanului

Cu toate acestea, surse din Liga Profesionistă din Arabia Saudită susțin că Liverpool doar încearcă să tragă de timp pentru a nu-l pierde pe Salah.

Directorul executiv al Ligii Profesioniste Saudite, Omar Mugharbel, a vorbit miercuri despre o potențială venire a lui Salah în zona Golfului Persic:

„Mohamed Salah este binevenit în Liga Saudită, dar cluburile sunt responsabile de negocierea cu jucătorii. Cu siguranță, Salah este unul dintre ei (n.r. - o țintă)”.

3 partide a ratat Salah la Liverpool din 30 noiembrie: 2-0 cu West Ham (d), 3-3 cu Leeds (d), ambele ca rezervă în Premier League, 1-0 cu Inter (d), neinclus în lot în Champions League

Salah are 8 trofee și peste 350 de goluri influențate la Liverpool

În cei opt ani petrecuți până acum la Liverpool, extrema egipteană a cucerit următoarele trofee:

Premier League - 2020 și 2025.

Liga Campionilor - 2019.

Supercupa Europei - 2019.

Mondialul Cluburilor - 2019.

Cupa Angliei - 2022.

Plus Cupa Ligii și Supercupa Angliei, tot în 2022.

250 de goluri și 116 assisturi are Mohamed Salah în 420 de meciuri jucate la Liverpool în toate competițiile

Vine Semenyo la Liverpool în locul lui Salah?

Chiar dacă, oficial, susține că vrea să-l păstreze pe Salah, Liverpool plănuiește să transfere un înlocuitor pentru Mo.

Principala țintă a „cormoranilor” e Antoine Semenyo (25 de ani), internaționalul ghanez al lui Bournemouth, care are o cotă de 65 de milioane de euro pe Transfermarkt.

O altă variantă ar fi ivorianul Yan Diomande, 19 ani, de la RB Leipzig, evaluat la 20 de milioane.

