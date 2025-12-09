Salah, out cu Inter Starul lui Liverpool a fost lăsat în afara lotului de Arne Slot: „Trebuia să reacționăm” +18 foto
Salah, out cu Inter Starul lui Liverpool a fost lăsat în afara lotului de Arne Slot: „Trebuia să reacționăm"

Publicat: 09.12.2025, ora 10:11
  • Mohamed Salah (33 de ani) a fost lăsat în afara lotului de tehnicianul Arne Slot, înaintea partidei cu Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu.
  • Inter - Liverpool se joacă astăzi, de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Salah a răbufnit după remiza din Premier League, scor 3-3 cu Leeds, fiind complet nemulțumit de faptul că nu a fost utilizat pe parcursul celor 90 minute, iar antrenorul olandez a decis să-l pedepsească pe egiptean pentru ieșirea sa.

Arne Slot: „Când un jucător spune asta, trebuie să reacționăm”

Acum, starul lui Liverpool, cel mai important om din atacul „cormoranilor” în ultimii 7 ani, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de pe „Giuseppe Meazza”.

„Cred cu tărie că există întotdeauna o posibilitate ca un jucător să-și revină.

De obicei sunt calm și politicos, dar asta nu înseamnă că sunt slab. Când un jucător spune astfel de lucruri, trebuie să reacționăm. Și iată că nu este aici (n.r. - la Milano)”.

Întrebat dacă ar fi putut face ceva diferit pentru a evita această situație, Slot a transmis:

„Răspunsul poate ar fi că trebuia să joace de fiecare dată, dar poate că nu acesta este motivul pentru care a spus ce a spus. Poate că este altceva.

Are tot dreptul să simtă ceea ce simte. Are dreptul să împărtășească asta cu presa, dar apoi depinde de noi să reacționăm”.

Lotul lui Liverpool pentru meciul cu Inter Milano:

  • Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.

250 de goluri
și 116 pase decisive a reușit Salah în 420 de meciuri în tricoul lui Liverpool, în toate competițiile

09:00
