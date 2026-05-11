Mohamed Salah (33 de ani) ar putea ajunge în Turcia, după ce și-a anunțat despărțirea de Liverpool.

Sosit în vara anului 2017 la Liverpool de la AS Roma, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro, Mohamed Salah se va despărți de clubul de pe Anfield după 9 ani.

Mohamed Salah ar putea ajunge la Fenerbahce

Deși a fost curtat în ultimii ani de grupări din Arabia Saudită, printre care și Al-Ittihad, grupare care i-ar fi pus pe masă un contract de peste 170 de milioane de euro, Salah ar putea ajunge în Turcia.

Potrivit thesun.co.uk, prima opțiune a egipteanului este aceea de a rămâne în Europa, iar Fenerbahce, fosta adversară a FCSB-ului, ar putea fi următoarea sa destinație.

Aceeași sursă menționează că cei de la Fenerbahce au avut deja o întâlnire cu impresarul lui Salah și i-au prezentat acestuia un proiect care se întinde pe următorii trei ani.

Echipa ar urma să fie construită în jurul fotbalistului egiptean, obiectivul lui Fener fiind acela de a cuceri titlul în Turcia pentru prima dată din 2014 încoace.

Ce salariu ar putea avea Salah la Fenerbahce

Conform sursei citate, reprezentanților lui Salah li s-ar fi transmis că Fenerbahce este pregătită să îi ofere egipteanului un salariu de aproximativ 20,5 milioane de euro, contractul fiind pe trei ani.

Astfel, Salah ar urma să încaseze peste 70 de milioane de euro în trei ani!

Recent, presa din Egipt a scris despre un eventual interes al celor de la Real Madrid, dar o astfel de mutare este puțin probabilă, ținând cont de vârsta atacantului care a scris istorie pe Anfield.

Și cluburi din Italia ar fi interesate de serviciile lui Salah, echipe precum Roma, Juventus sau Inter luând în calcul o eventuală mutare.

