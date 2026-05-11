„Să ne bucurăm!” VIDEO. Lobonț, despre performanța uluitoare obținută de Cristi Chivu: „Toți românii trebuie să fie mândri”

Bogdan Lobonț (48 de ani) a vorbit despre parcursul lui Cristi Chivu (45 de ani), care e aproape de a cuceri eventul cu Inter Milano.

Fostul portar a vorbit și despre șansele pe care Dinamo, fosta sa echipă, le are ca să termine sezonul pe podium.

Inter are un final de sezon excelent. „Nerazzurrii” au câștigat deja titlul în Serie A și pot reuși eventul, dacă o vor învinge pe Lazio peste două zile, în finala Cupei Italiei.

Bogdan Lobonț, despre Chivu: „Îi țin pumnii”

Bogdan Lobonț a vorbit despre primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter și a precizat că românii ar trebui să fie mândri de performanța reușită de antrenor.

„Îi țin pumnii, strânși, strânși. Merită! Toți românii trebuie să fim mândri, trebuie să ne bucurăm de succesul pe care-l are Cristi Chivu la Inter Milano. Forța Inter!”, a declarat Bogdan Lobonț.

Finala Cupei Italiei dintre Lazio și Inter se joacă miercuri, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.ro.

Bogdan Lobonț: „Dinamo are toate șansele să prindă podiumul”

Bogdan Lobonț a vorbit și despre finalul sezonului din Liga 1. Fostul portar consideră că Dinamo poate încheia pe podium.

„Dinamo are toate șansele să prindă podiumul. Mai joacă cu CFR Cluj acasă și cu U Cluj în deplasare. E la mâna ei. Cred că e un final de campionat exaltant pentru acest play-off.

Nu pot să spun dacă e un sezon reușit sau nu. Pot să spun doar atât, că Dinamo își continuă ascendența pe care a început-o acum ceva timp. Au o creștere constantă”, a mai declarat Lobonț.

Cât despre schimbarea siglei clubului, care a stârnit furie în rândul fanilor, fostul jucător al „câinilor” a precizat:

„Nu sunt genul care face zgomot inutil, dar subiectul despre siglă îți spun sincer că nu l-am aprofundat și chiar nu știu despre ce e vorba”.

Finalul de campionat, din punctul meu de vedere, se vede bine. Avem Craiova și U Cluj. Una dintre ele are posibilitatea să facă eventul. Mai sunt două etape. Miercuri avem finala Cupei. Le așteptăm cu interes. Bogdan Lobonț

În acest moment, Dinamo se află pe locul 4, cu 37 de puncte. În ultimele două etape din play-off, „câinii” vor mai juca cu CFR Cluj și U Cluj.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

