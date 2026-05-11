FCSB - Unirea Slobozia. Formația lui Claudiu Niculescu a reușit să deschidă scorul în finalul primei reprize, după o fază de cascadorii râsului, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Ialomițenii au reușit să înscrie după o serie incredibilă de gafe în apărarea formației campioane, însă un semnal din camera VAR i-a salvat pe cei de la FCSB.

FCSB - Unirea Slobozia. Moment penibil în apărarea roș-albaștrilor

În minutul 44, Slobozia a beneficiat de o lovitură liberă, executată cu boltă în careul celor de la FCSB.

La momentul centrării, Joao Paulo și portarul Matei Popa nu s-au înțeles și s-au ciocnit, iar mingea a ajuns apoi la Said, care a trimis cu capul în transversală de la aproximativ 14 metri.

Balonul l-a surprins apoi pe Orozco, care șutat la rândul său tot în transversală, iar Mihai Popescu și Joao Paulo au fost autorii unei noi gafe în fața porții, după ce nu au reușit să respingă balonul, Popescu reușind „performanța” de a da pe lângă minge.

Albu a venit apoi din spate, a profitat de neînțelegere și a trimis în poartă.

Reușita a fost apoi anulată, după o intervenție din camera VAR, pentru că Orozco se afla în ofsaid la moment în care Said a trimis cu capul.

Tânărul Matei Popa nu a mai putut continua jocul după ciocnirea cu Joao Paulo, fiind înlocuit de Târnovanu, iar Stoian l-a înlocuit pe Cisotti, pentru a putea respecta regula U21.

