Eroul Iranului, gest controversat FOTO. A mimat că trage cu arma spre tribună în meciul disputat în SUA. Cum explică

Mohammad Mohebi (27 de ani), unul dintre marcatorii Iranului din meciul cu Noua Zeelandă, scor 2-2, a explicat celebrarea sa de la gol, bucurie care a atras imediat atenția.

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După ce a marcat, Mohebi a avut o celebrare controversată, în contextul conflictului armat dintre Iran și Statele Unite.

Cum explică Mohebi celebrarea controversată din meciul cu Noua Zeelandă

După ce a restabilit egalitatea, extrema Iranului s-a îndreptat spre marginea terenului și a celebrat mimând folosirea unei arme de foc. Mai mult, el a simulat că trage spre tribună. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Întrebat la finalul partidei despre gestul său, Mohebi a negat că gestul ar fi avut vreo conotație politică.

„În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor fanilor iranieni care au venit să urmărească meciul la Los Angeles. Au creat o atmosferă grozavă.

Celebrarea mi-a venit pur și simplu în minte, în acel moment. Am făcut-o, e doar o celebrare și nimic mai mult”, a spus Mohebi, potrivit mirror.co.uk.

Colegul lui Mohebi, Ramin Rezaeian, marcatorul primului gol al Iranului, a declarat la finalul partidei că celebrarea sa a fost una cu conotație politică. Acesta și-a acoperit fața cu tricoul în timp ce se bucura la marginea terenului.

La finalul meciului, acesta a confirmat tenta politică a celebrării sale, dar nu a vrut să comenteze mai mult:

„Este ceva politic. Nu vreau să vorbesc despre asta. Suntem aici pentru a răspunde la întrebări legate de fotbal”.

Celebrarea lui Ramin Rezaeian FOTO: IMAGO

Iranul a avut parte de o primire ostilă în Statele Unite

Iranienii au avut parte de o primire ostilă la Los Angeles. Imnul de stat al țării asiatice a fost huiduit înainte de meciul cu Noua Zeelandă, iar suporterii au afișat pe stadion steaguri pro-revoluționare în semn de opoziție față de regimul de la Teheran.

Fanii iranieni, majoritatea compuși din diaspora iraniană stabilită la Los Angeles, au afișat și ei diverse bannere în tribună, printre care și steagul „Shir o Khorshid”, una dintre cele mai importante embleme ale Iranului, care reprezintă „Leul și Soarele”.

Steagul „Shir o Khorshid” a fost omniprezent în tribune la meciul Iran - Noua Zeelandă FOTO Imago

Selecționerul naționalei Iranului, Amir Ghalonei, s-a plâns la finalul partidei de măsurile luate împotriva Iranului, declarând că naționala asiatică este „cea mai oprimată de la Mondial”.

Echipa Națională a Iranului FOTO: IMAGO

„După meciul de astăzi ne-au spus: «Trebuie să plecați imediat», deși ziua de astăzi este foarte importantă pentru recuperarea jucătorilor.

Ni s-a cerut să ne îmbarcăm într-un avion și să ne întoarcem în cantonamentul din Tijuana. Suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă.

Ne obligă să ne întoarcem mai devreme, fac situația din ce în ce mai dificilă și ne pun multe obstacole, dar nu vom lăsa asta să ne împiedice din a da tot ce avem mai bun .

Cred că echipa noastră este cea mai oprimată din tot Campionatul Mondial. Federația noastră nu este aici, presa noastră nu este aici, iar conducerea noastră, de asemenea, nu este aici”, a spus Ghalonei.

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