Duel infernal pentru U Cluj Vicecampioana României va înfrunta un nume mare în primul tur preliminar al Europa League 

Universitatea Cluj o va întâlni pe Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League.

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După ce a terminat pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1 și a pierdut finala Cupei României, ambele trofee interne fiind câștigate de U Craiova, U Cluj va evolua în Europa League.

Duel infernal pentru U Cluj în primul tur preliminar al Europa League

Alături de Universitatea Craiova, care va juca în preliminariile Champions League, „studenții” își vor începe aventura europeană încă din primul tur european.

Celelalte două reprezentante ale României în cupele europene, FCSB și CFR Cluj, vor intra în competiție în turul al doilea și își vor afla adversarii miercuri, 17 iunie.

U Cluj o va înfrunta pe Dinamo Kiev (Ucraina) în primul tur preliminar din Europa League.

În ciuda faptului că Dinamo Kiev va fi gazdă în meciul tur, partida nu se va juca în Ucraina, din cauza războiului cu Rusia. Duelul se va disputa la Lublin, în Polonia.

Prima manșă se va juca pe 9 iulie, iar returul este programat la Cluj, pe 16 iulie.

În cazul în care va fi eliminată, U Cluj își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League.

Programul complet al primului tur preliminar din Europa League

Hajduk Split (Croația) - Zilina (Slovacia)

Sheriff Tiraspol (Republica Moldova) -NK Aluminij (Slovenia)

Qarabag (Azerbaijan) - Vesstri (Islanda)

CSKA Sofia (Bulgaria) - Derry (Irlanda)

Vojvodina (Serbia) - Ferencvaros (Ungaria)

Dinamo Kiev (Ucraina) - Universitatea Cluj (România)

U Cluj nu este cap de serie și va avea parte de un duel dificil în primul tur, toate cele șase posibile adversare fiind nume cunoscute în fotbalul european.

Știre inițială

Pe cine ar putea întâlni U Cluj în primul tur preliminar din Europa League

UEFA a anunțat marți dimineață lista posibilelor adversare ale Universității Cluj, în primul tur al celei de-a doua competiții europene.

Nefiind cap de serie, „studenții” vor avea un adversar greu sau foarte greu în primul tur, toate cele șase posibile adversare fiind nume cunoscute în fotbalul european.

În primul tur preliminar din Europa League, U Cluj le-ar putea întâlni pe:

Ferencvaros (Ungaria)

Qarabag (Azerbaidjan)

Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Dynamo Kiev (Ucraina)

Hajduk Split (Croația)

CSKA Sofia (Bulgaria)

Posibilii adversari ai Universității Cluj. Capii de serie sunt în gri FOTO: Captură uefa.com

Meciurile tur se vor juca pe 9 iulie, iar cele retur pe 16 iulie. În cazul în care va fi eliminată, U Cluj își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League.

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