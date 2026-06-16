Matei Ilie, prezentat oficial FOTO. Fostul fundaș de la CFR Cluj a semnat cu noua sa echipă » Mesajul transmis + salariu uriaș +5 foto
Foto: X/Kasimpașa
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Matei Ilie, prezentat oficial FOTO. Fostul fundaș de la CFR Cluj a semnat cu noua sa echipă » Mesajul transmis + salariu uriaș

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 13:47
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 13:47
  • Matei Ilie (23 de ani) a fost prezentat oficial, luni, la noua sa echipă, Kasimpașa.
  • Care a fost prima reacție a fundașului plecat de la CFR Cluj, mai jos în articol.
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După trei sezoane petrecute în Gruia, Matei Ilie s-a despărțit de echipă. CFR Cluj va încasa 500.000 de euro în urma acestei mutări.

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Matei Ilie, prezentat oficial de Kasimpașa

Fundașul central a semnat un contract valabil până în 2030 cu echipa care a terminat pe locul 13 în prima ligă din Turcia.

„Bine ai venit în familia Kasimpaşa, Matei Ilie!”, a transmis clubul, pe Facebook.

Matei Ilie a oferit și o scurtă declarație după ce a fost transferat de Kasimpașa.

„Am ales acest club pentru că, încă de când am văzut primul videoclip, prima prezentare a clubului, a stadionului și a facilităților, am știut că va fi alegerea perfectă pentru mine, pentru dezvoltarea mea, iar acestea sunt și obiectivele mele.

Obiectivul meu este să aduc ceva bun acestei echipe, să încerc să mă îmbunătățesc în fiecare zi cât mai mult posibil și să contribui la creșterea clubului, să devenim din ce în ce mai mari.

Cred că sunt un jucător inteligent. Știu cum să mă poziționez pe teren, sunt puternic în dueluri și știu cum să comunic cu colegii mei.

Ceea ce vreau să transmit fanilor și clubului este că voi da 100% în fiecare zi. Voi munci cât de mult pot și voi încerca să câștig fiecare meci”, a spus românul, într-un videoclip de prezentare.

Adus liber de contract de la Padova în septembrie 2023, Matei Ilie s-a impus rapid ca titular la CFR Cluj.

În tricoul „feroviarilor”, tânărul stoper a jucat 97 de meciuri, reușind să înscrie cinci goluri și să ofere patru pase decisive. A câștigat și un trofeu la CFR Cluj, Cupa României în 2025.

Matei Ilie, prezentat la nou sa echipă. Foto: Facebook/Kasimpasa
Matei Ilie, prezentat la nou sa echipă. Foto: Facebook/Kasimpasa

Galerie foto (5 imagini)

Matei Ilie, prezentat la nou sa echipă. Foto: Facebook/Kasimpasa Matei Ilie, prezentat la nou sa echipă. Foto: Facebook/Kasimpasa Matei Ilie, prezentat la nou sa echipă. Foto: Facebook/Kasimpasa Matei Ilie, prezentat la nou sa echipă. Foto: Facebook/Kasimpasa Matei Ilie, prezentat la nou sa echipă. Foto: Facebook/Kasimpasa
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La Kasimpașa, Matei Ilie se va lupta pentru un loc de titular în centrul apărării cu:

  • Adem Arous (21 de ani, cotat la 4 mil. de euro)
  • Rodrigo Becao (30 de ani, cotat la 2 mil. de euro)
  • Nicholas Opoku (28 de ani, cotat la 1,5 mil. de euro)
  • Taylan Aidin (20 de ani, cotat la 200.000 de euro)
  • Berkay Muratoglu (18 ani, cotat la 50.000 de euro)
2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Matei Ilie, conform Transfermarkt

Mesaj de adio pentru CFR Cluj

Luni, prin intermediul fostei sale echipe, Matei Ilie a transmis și un mesaj de adio.

„A fost o onoare să joc pentru cel mai mare club din România! Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea și susținerea acordate încă din prima zi în care am intrat în acest club minunat!

Am avut parte de momente pe care nu le voi uita niciodată alături de colegii mei, de oamenii din staff, de cei care lucrează la stadion, de cei din conducere și de fani.

Vă voi fi mereu recunoscător pentru toate momentele de neuitat petrecute împreună! Voi rămâne întotdeauna fanul vostru numărul 1. Mulțumesc!”.

Tânărul fundaș central ar urma să aibă un salariu uriaș la Kasimpașa: 50.000 de euro lunar! Într-un sezon, Matei Ilie ar urma să încaseze nu mai puțin de 600.000 de euro.

În trecut, Matei Ilie a mai fost dorit de Krylia Sovetov Samara, club din Rusia, dar Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a refuzat la acel moment oferta.

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