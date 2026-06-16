„A trebuit să ne tăiem un deget” Anunțul făcut de Oțelul despre Joao Paulo, care l-a anihilat pe Yamal la CM 2026. Ce se întâmplă cu banii oferiți de FIFA
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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„A trebuit să ne tăiem un deget” Anunțul făcut de Oțelul despre Joao Paulo, care l-a anihilat pe Yamal la CM 2026. Ce se întâmplă cu banii oferiți de FIFA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 13:34
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 13:34
  • Cristi Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați, a venit cu detalii despre suma de bani pe care FIFA o va acorda pentru participarea lui Joao Paulo (28 de ani) la Campionatul Mondial.
  • Mijlocașul a fost transferat de FCSB în luna februarie a acestui an, chiar de la Oțelul.
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Joao Paulo și naționala Capului Verde au debutat, luni, la Campionatul Mondial, într-un meci extrem de dificil cu Spania.

Africanii au făcut față cu brio „Furiei Roja”, reușind să obțină un rezultat de egalitate, 0-0. Joao Paulo a intrat pe teren în minutul 76 și a reușit să-l blocheze perfect pe Lamine Yamal, starul Barcelonei.

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Cristi Munteanu: „Urmează să luăm banii de la FIFA, integral”

Când Joao Paulo a plecat la FCSB, cele două cluburi au ajuns la o înțelegere prin care întreaga sumă pe care FIFA o va acorda pentru participarea mijlocașului la turneul final va merge către Oțelul.

Acum, Cristi Munteanu a dezvăluit că urmează să primească banii din partea forului internațional.

„Am văzut meciul. Nu ați văzut că Yamal nu avea cum să-l dribleze? Nu mai avea curaj și centra. Oțelul când l-a adus pe Joao Paulo, el deja era la echipa națională. Noi l-am luat ca mijlocaș central, dar l-am folosit vreo două meciuri ca fundaș stânga.

Noi l-am adus pentru că acoperă două posturi și am văzut că are calitate. Vă spun sincer, mi-ar fi plăcut ca Oțelul să aibă bani și să-l păstreze pe Joao Paulo. Un jucător care face diferența și te ajută mult. Având nevoie de bani, a trebuit să ne tăiem un deget ca să salvăm o mână.

Urmează să luăm banii de la FIFA, integral. Nu știu despre ce sumă este vorba, depinde de cât va rămâne în competiție”, a declarat Cristi Munteanu, conform digisport.ro.

42 de selecții
a bifat Joao Paulo la naționala Capului Verde. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Prin programul FIFA Club Benefits, forul care conduce fotbalul mondial premiază toate cluburile care trimit jucători la turneul final al Campionatului Mondial.

FIFA plătește aproximativ 10.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător la Cupa Mondială. Banii se calculează din prima zi oficială pe care fotbalistul o petrece în cantonamentul echipei naționale.

Joao Paulo a jucat la Oțelul Galați în perioada iulie 2025 - februarie 2026, timp în care a jucat 22 de meciuri, reușind să înscrie un singur gol și să livreze trei pase decisive.

De la sosirea la FCSB, mijocașul a bifat 17 apariții și a înscris de două ori.

900.000 de euro
este cota de piață a lui Joao Paulo, conform Transfermarkt

Joao Paulo l-a blocat perfect pe Lamine Yamal

Joao Paulo, transferat pe 3 februarie de la Oțelul și devenit unul dintre cei mai buni roș-albaștri ai returului, a intrat în minutul 76 pe teren împotriva Spaniei.

Mijlocaș defensiv la FCSB, a jucat fundaș stânga la „rechinii albaștri”, cu o singură misiune: să-l blocheze pe Lamine Yamal, care apăruse în iarbă cu șase minute mai devreme, deși nu era refăcut complet după o accidentare suferită la Barcelona.

Joao Paulo chiar a reușit. A evoluat în total 19 minute, incluzându-le pe cele cinci de prelungiri, și nu l-a lăsat pe cel mai talentat jucător al planetei să se miște liber, așa cum voia.

L-a blocat imediat, aproape de linia de fund, când Lamine se pregătea să centreze.

A respins altă diagonală spaniolă care-l căuta pe Yamal. L-a mai „închis” o dată la marginea careului. Și încă o dată.

Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago
Lamine Yamal nu a putut scăpa de Joao Paulo la Atlanta. Foto: Imago

Partida s-a încheiat cu scorul de 0-0, Capul Verde reușind să facă față Spaniei, o națională cotată la 1,22 miliarde de euro.

Pentru Capul Verde urmează meciurile cu Uruguay (22 iunie) și Arabia Saudită (27 iunie).

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