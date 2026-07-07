Dan Udrea Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 13:22
  • La SUA-Belgia, imixtiunea celor doi păpușari s-a oprit pentru că un iordanian a decis să rămână onest
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Trump îl sună pe Infantino și îi cere să anuleze suspendarea lui Balogun. Infantino execută.

Trump nu se oprește aici.

Trump are și dosarele arbitrilor

A explicat el cum trebuia judecată faza la care Balogun fusese eliminat, a oferit argumente de ce arbitrul a greșit, după care i-a și amenințat pe „central” și pe cel din camera VAR, ultimul un arbitru din Venezuela: „A fost cam suspect, el oricum are un trecut dubios, vreți să vă dau dosarul lui?”.

WOW, Trump are și dosarele arbitrilor, nu doar pe cele ale inamicilor politici sau de orice fel din această lume. Măcar nu suntem singura țară în care se apelează la dosare când e nevoie de amenințări și constrângeri.

Trump a încheiat apoteotic discursul nebunesc de-a dreptul despre cazul Balogun: „Am intervenit eu la FIFA și am îndreptat o nedreptate. Eu am făcut asta, nu Biden. Biden dormea”. E clar că Biden trebuie să fie obsesia vieții lui, din moment ce și la un astfel de subiect l-a adus în discuție.

Înapoi la fotbal, mă rog, ce a mai rămas din el, după ce Trump și Infantino au pus talpa deasupra lui și l-au sugrumat. Dar ce să vezi, chiar de sub această talpă groasă, mizerabilă, plină de cangrena imixtiunii și a forței politice, un om a decis să rămână integru și să demonstreze că fotbalul și mai ales onestitatea au în continuare viață.

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, din Iordania

Numele lui e aproape imposibil de pronunțat: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. E un cetățean iordanian, de 39 de ani, născut la Irbid, un oraș aflat în apropierea granițelor cu Siria și Israel.

Cine e acest domn care și-a impus să rămână în picioare, când însuși șeful lui de la FIFA a îngenuncheat în fața noului ayatolah al lumii? Este arbitrul pe care Collina îl delegase la SUA - Belgia înainte de intervenția lui Trump și de declanșarea mizeriei din cazul Balogun.

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh a arbitrat partida SUA - Belgia FOTO Imago Adham Mohammad Tumah Makhadmeh a arbitrat partida SUA - Belgia FOTO Imago
Adham Mohammad Tumah Makhadmeh a arbitrat partida SUA - Belgia FOTO Imago

A arbitrat sub o amenințare formidabilă

Imaginați-vă presiunea în care a fost nevoit să arbitreze. Cu Infantino în tribună, cu Balogun pe teren, cu o lume întreagă uitându-se să vadă deznodământul implicării Casei Albe în acest Mondial. Și, cel mai important, sub amenințarea că și el poate avea un dosar, pe care Trump să-l fluture în fața jurnaliștilor.

Sincer, chiar aș fi înțeles o prestație părtinitoare din partea lui. Aș fi înțeles să ofere mai mult de acel 5-10% gazdelor în meciul din această dimineață. Până la urmă e om, nu robot. Presiunea asupra lui era formidabilă. Dar acest iordanian a rămas în picioare. Demn, onest, integru.

A adus aminte, ca arbitru, de marele Collina

Și-a făcut meseria corect, a arbitrat aproape perfect, a avut ținută, a adus aminte de Collina din urmă cu 25-30 de ani, are și un aspect foarte asemănător cu fostul mare arbitru italian.

Nu degeaba e singurul arbitru, până acum, care la această Cupă Mondială a oficiat la 4 meciuri. La Anglia-Congo 2-1, în 16-imi, chiar a avut o decizie fabuloasă, văzând perfect faza în care Kane a căutat să obțină penalty, aruncându-se în mâinile portarului, dar iordanianul nu s-a lăsat păcălit.

Președintele FIFA Gianni Infantino alături de Pascale Van Damme, președinta Federației Belgiene de Fotbal FOTO Imago Președintele FIFA Gianni Infantino alături de Pascale Van Damme, președinta Federației Belgiene de Fotbal FOTO Imago
Președintele FIFA Gianni Infantino alături de Pascale Van Damme, președinta Federației Belgiene de Fotbal FOTO Imago

Infantino, peștele fiert din tribună, Mohammad, arbitrul viu din teren

În tribună, la SUA - Belgia 1-4, vorba colegului Silviu Tudor Samuilă, Infantino parcă era un pește fiert în ulei după ce Belgia a deschis scorul în startul meciului.

Să arbitrezi în SUA, după scandalul planetar cu Balogun, să știi declarațiile lui Trump, să-l ai în tribune pe Infantino, despre care ești sigur că și-ar dori SUA cu orice preț calificată, dar să rămâi fidel meseriei de arbitru, iată un personaj care ar merita mult mai multă mediatizare decât au avut și, din păcate, vor avea cei doi șefi de la Casa Albă și FIFA, cărora puterea absolută pare să le fi alterat complet judecata.

Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Acesta e numele care trebuie reținut și aplaudat în tot zgomotul plin de zoaie al ultimelor zile.

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