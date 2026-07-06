Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a oferit o primă reacție cu privire la situația lui Folarin Balogun (25 de ani) înaintea meciului cu Belgia.

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Balogun a primit în această seară permisiunea oficială de a juca împotriva Belgiei, apelul Federației fiind respins. Federația SUA a fost informată de cea belgiană că va contesta eligibilitatea lui Balogun după meci, dacă acesta va fi trecut pe foaia de joc.

Atacantul Statelor Unite a primit o sancțiune de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0. La presiunile președintelui Donald Trump (80 de ani), forul internațional a cedat și a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun.

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Președintele FIFA a comentat intervenția lui Trump, recunoscută anterior de președintele SUA.

„Am luat cunoștință de comentariile publice referitoare la decizia Comisiei Disciplinare independente a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și aș dori să reafirm un principiu fundamental al guvernanței FIFA.

Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează în mod autonom, aplică Codul Disciplinar al FIFA și decid asupra cazurilor pe baza reglementărilor aplicabile și a faptelor specifice care le sunt prezentate. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului, iar aceasta trebuie respectată întotdeauna.

Da, discut în mod regulat chestiuni legate de Cupa Mondială FIFA cu președintele Statelor Unite și, în această privință, am primit într-adevăr un telefon de la președintele Donald Trump, la fel cum primesc telefoane de la șefi de stat, oficiali guvernamentali, părți interesate din lumea fotbalului și directori de companii din întreaga lume cu privire la numeroase chestiuni diferite.

În timpul conversației noastre, i-am explicat că era în curs un proces juridic care implica organismele judiciare independente ale FIFA și că cazul urma să fie soluționat la momentul potrivit de către organismele competente. Așa funcționează sistemul FIFA, iar acesta este un principiu pe care îl voi susține întotdeauna.

Citesc deciziile Comisiei Disciplinare a FIFA imediat ce sunt publicate. Uneori sunt surprins de ele. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu.

Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii și autonomia organismelor care le iau.

Faptul că ne place sau nu o decizie la nivel personal este irelevant. Respectul față de instituțiile independente și statul de drept este ceea ce protejează în permanență integritatea competițiilor noastre și credibilitatea FIFA”, se arată în comunicatul emis de FIFA, prin vocea lui Gianni Infantino, pe rețelele de socializare.

FOTO. Momentul eliminării lui Folarin Balogun în meciul cu Bosnia

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