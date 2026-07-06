Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului

Donald Trump (80 de ani) a recunoscut că a intervenit în cazul eliminării lui Folarin Balogun (25 de ani).

Președintele SUA l-a găsit vinovat pe Juan Soto, arbitrul din camera VAR, care l-a chemat pe pe „centralul” brazilian Raphael Claus la monitor pentru a revedea faultul atacantului Statelor Unite.

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„Nu vreau să spun asta, pentru că nu-mi place să creez controverse, dar este foarte suspect. A luat o decizie pe care nimeni nu a putut să o creadă”, a afirmat Trump.

Juan Soto este din Venezuela, țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului

Născut pe 14 octombrie 1977, Juan Soto este originar din Venezuela.

La începutul acestui an, Nicolas Maduro (63 de ani), fostul lider al țării sud-americane, a fost capturat de forțele armate ale SUA, într-o amplă operațiune militară în Venezuela.

În prezent, Maduro se află într-o închisoare din New York, în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic de droguri, potrivit euronews.com.

Delcy Rodriguez a preluat funcția de președinte interimar al Venezuelei, după capturarea fostului lider.

Delcy Rodriguez/ Foto: IMAGO

Balogun are drept de joc la meciul cu Belgia

După intervenția lui Trump forul internațional a cedat și a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun.

Atacantul a primit luni seară permisiunea oficială de a juca împotriva Belgiei, apelul Federației fiind respins.

Federația SUA a fost informată de cea belgiană că va contesta eligibilitatea lui Balogun după meci, dacă acesta va fi trecut pe foaia de joc.

FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0

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