Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului +7 foto
Juan Soto, arbitrul VAR de la meciul SUA- Bosnia, găsit vinovat de eliminarea lui Folarin Balogun, este din Venezuela, țară de unde fostul lider Nicolas Maduro a fost capturat de armata SUA/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 22:40
  • Donald Trump (80 de ani) a recunoscut că a intervenit în cazul eliminării lui Folarin Balogun (25 de ani).
  • Președintele SUA l-a găsit vinovat pe Juan Soto, arbitrul din camera VAR, care l-a chemat pe  pe „centralul” brazilian Raphael Claus la monitor pentru a revedea faultul atacantului Statelor Unite.
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„Nu vreau să spun asta, pentru că nu-mi place să creez controverse, dar este foarte suspect. A luat o decizie pe care nimeni nu a putut să o creadă”, a afirmat Trump.

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Juan Soto este din Venezuela, țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului

Născut pe 14 octombrie 1977, Juan Soto este originar din Venezuela.

La începutul acestui an, Nicolas Maduro (63 de ani), fostul lider al țării sud-americane, a fost capturat de forțele armate ale SUA, într-o amplă operațiune militară în Venezuela.

Nicolas Maduro în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Truth Social
Nicolas Maduro în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Truth Social

Galerie foto (7 imagini)

Jucătorii FCSB în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Iosif Popescu Nicolas Maduro în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Truth Social Jucătorii FCSB în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Iosif Popescu Jucătorii FCSB în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Iosif Popescu Jucătorii de la Inter în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Imago
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În prezent, Maduro se află într-o închisoare din New York, în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic de droguri, potrivit euronews.com.

Delcy Rodriguez a preluat funcția de președinte interimar al Venezuelei, după capturarea fostului lider.

Delcy Rodriguez/ Foto: IMAGO Delcy Rodriguez/ Foto: IMAGO
Delcy Rodriguez/ Foto: IMAGO

Balogun are drept de joc la meciul cu Belgia

După intervenția lui Trump forul internațional a cedat și a decis suspendarea deciziei în privința lui Balogun.

Atacantul a primit luni seară permisiunea oficială de a juca împotriva Belgiei, apelul Federației fiind respins. 

Federația SUA a fost informată de cea belgiană că va contesta eligibilitatea lui Balogun după meci, dacă acesta va fi trecut pe foaia de joc.

FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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