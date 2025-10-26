FCSB și U Craiova, în top 10 Pozițiile ocupate de meciurile cu Bologna și Noah în ierarhia asistențelor din cupele europene

FCSB și Universitatea Craiova au evoluat joi în cupele europene, în faza principală din Europa League, respectiv Conference League.

Suporterii prezenți pe cele două stadioane, Arena Națională și „Ion Oblemenco”, au dus cele două partide în topul asistențelor din ultima etapă.

Craiova a remizat joi, pe teren propriu, cu armenii de la Noah, scor 1-1, în timp ce FCSB fost învinsă de Bologna, la București, cu 1-2.

Universitatea Craiova, locul 6 în topul asistențelor din Conference League

18.004 spectatori au fost joi seara pe „Ion Oblemenco”, duelul cu Noah clasându-se pe locul 6 în topul meciurilor care au adunat cei mai mulți fani în tribune în etapa a doua a Conference League.

Mainz a ocupat locul 1, cu peste 30.000 de suporteri prezenți pe stadion, potrivit Football Meets Data.

Cum arată topul asistențelor din ultima etapă a Conference League:

30.200 - Mainz – Zrinjski

24.641 - Rapid Wien – Fiorentina

23.038 - C. Palace – AEK Larnaca

21.748 - Strasbourg – Jagiellonia

20.921 - AEK Athens – Aberdeen

18.004 - U Craiova – Noah

13.936 - Shakhtar – Legia

13.580 - Samsunspor – Dynamo K.

12.086 - AZ – Slovan Bratislava

8.136 - Sigma Olomouc – Raków

6.408 - Häcken – Rayo Vallecano

6.076 - Shamrock Rovers – Celje

3.578 - Rijeka – Sparta

3.198 - Hamrun – Lausanne

2.250 - Drita – Omonia

2.051 - Shkëndija – Shelbourne

1.208 - Lincoln Red Imps – Lech

821 - Breidablik – KuPS

🏟️ Attendances in 🟢 UECL Matchday 2:



30,200 🇩🇪 Mainz – 🇧🇦 Zrinjski

24,641 🇦🇹 Rapid Wien – 🇮🇹 Fiorentina

23,038 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace – 🇨🇾 AEK Larnaca

21,748 🇫🇷 Strasbourg – 🇵🇱 Jagiellonia

20,921 🇬🇷 AEK Athens – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Aberdeen

18,004 🇷🇴 Univ Craiova – 🇦🇲 Noah

13,936 🇺🇦 Shakhtar – 🇵🇱 Legia… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2025

Pentru Craiova, următorul meci din Europa este programat pe 6 noiembrie, de la 22:00, pe terenul celor de la Rapid Viena.

FCSB, locul 8 în topul asistențelor din Europa League

Cât despre formația campioană, la eșecul cu Bologna au fost prezenți peste 27.000 de suporteri, locul 8 în topul asistențelor în etapa #3 a Europa League.

52.263 - AS Roma - V. Plzen

48.278 - Celtic - Sturm Graz

38.891 - Fenerbahçe - Stuttgart

37.169 - Feyenoord - Panathinaikos

35.860 - Lyon - Basel

34.195 - Freiburg - Utrecht

29.195 - N. Forest - Porto

27.643 - FCSB - Bologna

23.666 - Lille - PAOK

20.631 - Celta Vigo - Nice

17.526 - Young Boys - Ludogorets

16.780 - Genk - Betis

15.800 - Brann - Rangers

14.212 - Malmö - Dinamo

10.056 - Braga - Steaua Roșie

9.598 - GA Eagles - Aston Villa

8.342 - Salzburg - Ferencvaros

487 - Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland

FCSB va întâlni Basel în etapa următoare din Europa League, în deplasare, pe 6 noiembrie, de la 19:45.

🏟️ Attendances in 🟠 UEL Matchday 3:



52,263 🇮🇹 Roma - 🇨🇿 V. Plzen

48,278 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic - 🇦🇹 Sturm Graz

38,891 🇹🇷 Fenerbahçe - 🇩🇪 Stuttgart

37,169 🇳🇱 Feyenoord - 🇬🇷 Panathinaikos

35,860 🇫🇷 Lyon - 🇨🇭 Basel

34,195 🇩🇪 Freiburg - 🇳🇱 Utrecht

29,195 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 N. Forest - 🇵🇹 Porto

27,643 🇷🇴 FCSB -… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport