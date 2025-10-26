FCSB și U Craiova, în top 10 Pozițiile ocupate de meciurile cu Bologna și Noah în ierarhia asistențelor din cupele europene

- FCSB și Universitatea Craiova au evoluat joi în cupele europene, în faza principală din Europa League, respectiv Conference League.
- Suporterii prezenți pe cele două stadioane, Arena Națională și „Ion Oblemenco”, au dus cele două partide în topul asistențelor din ultima etapă.
Craiova a remizat joi, pe teren propriu, cu armenii de la Noah, scor 1-1, în timp ce FCSB fost învinsă de Bologna, la București, cu 1-2.
Universitatea Craiova, locul 6 în topul asistențelor din Conference League
18.004 spectatori au fost joi seara pe „Ion Oblemenco”, duelul cu Noah clasându-se pe locul 6 în topul meciurilor care au adunat cei mai mulți fani în tribune în etapa a doua a Conference League.
Mainz a ocupat locul 1, cu peste 30.000 de suporteri prezenți pe stadion, potrivit Football Meets Data.
Cum arată topul asistențelor din ultima etapă a Conference League:
- 30.200 - Mainz – Zrinjski
- 24.641 - Rapid Wien – Fiorentina
- 23.038 - C. Palace – AEK Larnaca
- 21.748 - Strasbourg – Jagiellonia
- 20.921 - AEK Athens – Aberdeen
- 18.004 - U Craiova – Noah
- 13.936 - Shakhtar – Legia
- 13.580 - Samsunspor – Dynamo K.
- 12.086 - AZ – Slovan Bratislava
- 8.136 - Sigma Olomouc – Raków
- 6.408 - Häcken – Rayo Vallecano
- 6.076 - Shamrock Rovers – Celje
- 3.578 - Rijeka – Sparta
- 3.198 - Hamrun – Lausanne
- 2.250 - Drita – Omonia
- 2.051 - Shkëndija – Shelbourne
- 1.208 - Lincoln Red Imps – Lech
- 821 - Breidablik – KuPS
Pentru Craiova, următorul meci din Europa este programat pe 6 noiembrie, de la 22:00, pe terenul celor de la Rapid Viena.
FCSB, locul 8 în topul asistențelor din Europa League
Cât despre formația campioană, la eșecul cu Bologna au fost prezenți peste 27.000 de suporteri, locul 8 în topul asistențelor în etapa #3 a Europa League.
- 52.263 - AS Roma - V. Plzen
- 48.278 - Celtic - Sturm Graz
- 38.891 - Fenerbahçe - Stuttgart
- 37.169 - Feyenoord - Panathinaikos
- 35.860 - Lyon - Basel
- 34.195 - Freiburg - Utrecht
- 29.195 - N. Forest - Porto
- 27.643 - FCSB - Bologna
- 23.666 - Lille - PAOK
- 20.631 - Celta Vigo - Nice
- 17.526 - Young Boys - Ludogorets
- 16.780 - Genk - Betis
- 15.800 - Brann - Rangers
- 14.212 - Malmö - Dinamo
- 10.056 - Braga - Steaua Roșie
- 9.598 - GA Eagles - Aston Villa
- 8.342 - Salzburg - Ferencvaros
- 487 - Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland
FCSB va întâlni Basel în etapa următoare din Europa League, în deplasare, pe 6 noiembrie, de la 19:45.