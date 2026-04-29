Pierd 30 de milioane Suspendarea lui Mudryk o poate costa scump pe Șahtior: „Toată lumea așteaptă decizia tribunalului"
Mykhailo Mudryk FOTO: IMAGO
Suspendarea lui Mudryk o poate costa scump pe Șahtior: „Toată lumea așteaptă decizia tribunalului"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 14:31
  • Șahtior Donețk riscă să nu mai încaseze bonusurile prevăzute în transferul lui Mykhailo Mudryk (25 de ani), fotbalistul suspendat de la Chelsea.
  • Chelsea a plătit 70 de milioane de euro pentru fotbalist, sumă la care se puteau adăuga alte 30 de milioane de euro, sub formă de bonusuri de performanță.

Mudryk trece printr-o perioadă de suspendare, după ce a fost depistat pozitiv, în decembrie 2024, la un test anti-doping.

Suspendarea lui Mudryk o poate costa scump pe Șahtior: „Toată lumea așteaptă decizia tribunalului”

Cele 30 de milioane de euro pe care Șahtior le-ar mai putea încasa depind de evoluțiile lui Mudryk și de rezultatele lui Chelsea, astfel că suspendarea fotbalistului poate reprezenta o pierdere importantă pentru fostul său club.

Sergei Palkin, directorul general al celor de la Șahtior Donețk, a recunoscut că situația este una delicată pentru club.

„Avem 30 de milioane de euro în bonusuri prevăzute în contractul său. Dacă nu joacă sau dacă Chelsea nu obține rezultate bune, pierdem 30 de milioane de euro.

Asta reprezintă un impact financiar major pentru noi”, a declarat Palkin, potrivit jurnalistului Ben Jacobs.

Toată lumea crede că această poveste se va încheia cât mai repede posibil, cu un rezultat pozitiv, iar Mudryk va reveni pe teren. În caz contrar, vom fi în situația de a pierde 30 de milioane de euro. Îl cunosc pe Mudryk ca jucător și ca persoană. Cred că va reveni și va începe să joace din nou... Toată lumea așteaptă decizia tribunalului, iar noi nu avem nicio informație despre când va avea loc acest lucru și când va fi emisă decizia finală. Sergei Palkin

Jucătorul a negat însă că ar fi consumat intenționat substanțe interzise și a transmis, încă de la începutul cazului, că vestea l-a surprins.

Substanța pe care Mudryk ar fi consumat-o este meldonium, un medicament folosit pentru îmbunătățirea circulației sângelui și a transferului acizilor grași în organism. Medicamentul se află pe lista substanțelor interzise de WADA din 1 ianuarie 2016.

„Știu că nu am făcut nimic greșit și îmi păstrez speranța că voi reveni curând pe teren”, a transmis Mudryk, în urmă cu un an. Contractul său cu Chelsea este valabil până în 2031.

este anul până la care Mykhailo Mudryk are contract cu Chelsea

Până să fie suspendat provizoriu în scandalul de dopaj, Mykhailo Mudryk jucase 73 de meciuri în tricoul celor de la Chelsea, reușind să înscrie 10 goluri și să ofere 11 pase de gol.

