Mutare-șoc în Serie A? Inter a pus ochii pe un jucător important al rivalei AC Milan » Cum s-ar putea realiza transferul

Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan, ar fi noua țintă a lui Inter Milano.

Formația lui Cristi Chivu a pus ochii pe portarul „rossonerilor”, după derby-ul de duminică, pierdut scor 0-1 pe „Meazza”.

AC Milan s-a impus la limită în ultimul „Derby della Madonnina”, iar Interul lui Cristi Chivu a pierdut statutul de lider în campionatul italian.

Inter Milano ar intenționa să-l transfere pe Mike Maignan de la AC Milan

Maignan a avut o prestație foarte bună în derby-ul milanez, apărând inclusiv o lovitură de la 11 metri a lui Hakan Calhanoglu, în minutul 74.

Acum, „nerazzurrii” ar vrea să profite de situația contractuală a portarului francez și să-l aducă în tabăra la în vara viitoare, informează corriere.it.

Înțelegerea lui Maignan cu AC Milan expiră la finalul lunii iunie 2026, iar acesta nu a reușit să ajungă încă la un acord cu AC Milan pentru prelungirea contractului.

Goalkeeperul ar fi cerut un un salariu mai mare, de 5,5 milioane de euro pe sezon, comparativ cu 3,2 milioane, suma pe care o primește în prezent, însă solicitarea sa nu ar fi fost băgată în seamă de oficialii „rossonerilor”.

Sursa citată menționează că Interul lui Cristi Chivu are în plan să-l înlocuiască pe veteranul Yann Sommer (36 de ani) la finalul actualei stagiuni, în timp ce Josep Martinez (27 de ani) încă își revine după șocul provocat de accidentul în care a lovit cu mașina și ucis un bătrân.

Maignan este dorit și de Juventus, Chelsea și Bayern Munchen.

