„E ireal. E Real Madrid?" Președintele Rapidului, despre suma cerută pentru marca Steaua: „Acel brand va rămâne acolo"
Victor Angelescu. Foto: Sportpictures
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 10:26
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 10:26
  • Victor Angelescu, președintele Rapidului, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, au comentat sumele solicitate de Ministerul Apărării Naționale pentru marca Steaua.

În 2016, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv Steaua București, a declarat că marca Steaua este evaluată la aproape 58 de milioane de euro, conform mediafax.ro.

Angelescu, cel care a achiziționat cu 500.000 de euro marca Rapid, în 2018, de la Academia Rapid, a vorbit despre dilema privind marca Steaua din perspectiva unui om cu experiență directă într-un proces asemănător.

Angelescu, despre suma pe care a cerut-o Steaua pentru marcă: „E ireal. E Real Madrid?”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a cerut ca marca Steaua să fie scoasă la licitație de către MApN, astfel încât un investitor să o poată achiziționa legal, însă legendele Stelei consideră că aceasta ar trebui vândută pentru o sumă mare, conform prosport.ro.

„Râd, pentru că eu am fost în aceeași situație când am cumpărat marca Rapid. Asta e principala lor problemă. Evaluarea lor, ca să poată să-i ceară domnului Becali 30 de milioane... Vor trebui să evalueze marca acolo. 

E ireal, nu există. E Real Madrid? Acel brand va rămâne acolo tocmai din cauza acestui proces făcut de Talpan, asta e părerea mea, ca expert în insolvență. Marca Rapid a fost 500.000 de euro. E adevărat că noi am început din Liga 4”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Apoi, Angelescu a avertizat că, dacă Steaua va scoate marca la licitație pentru 30 de milioane de euro va trebui să o vândă oricui va pune pe masă această sumă.

„Oricum, dacă ai evaluat clubul la 30 de milioane, trebuie să fii imparțial atunci și față de Gigi Becali, și față de oricine altcineva care vine să o cumpere”

Angelescu crede că nimeni nu va investi la Steaua din cauza sumei mari de bani solicitate.

Nu vine nimeni (n.r. - la Steaua). La Rapid m-am dus eu, în Liga a 4-a, după aia a venit Dan Șucu. La Dinamo au fost oameni: a fost Negoiță, acum sunt cei de la Renovatio. De ce nu se duce nimeni la Steaua? Că a fost și cel mai mare brand. Tocmai din acest motiv. Victor Angelescu

Echipa din Ghencea nu are dreptul de a promova în prima ligă, întrucât cluburile de drept public nu pot accesa primul eșalon din România.

Victor Angelescu: „Nu poți să lași Armata să ajungă în Liga 1”

Victor Angelescu a vorbit și despre faptul că legendele Stelei intenționează să solicite o audiență atât primului ministru, Ilie Bolojan, cât și Ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, cu scopul de a găsi soluții pentru ca CSA Steaua să poată promova în Liga 1.

„Legea e clară, e europeană, de la FIFA, de la UEFA: nu ai voie, tu, MAPN, să fii în prima ligă. Dacă s-ar întâmpla asta, eu vă spun că nu numai noi... Rapid și Dinamo, ar fi rău.

Nu poți să lași Armata și Poliția să ajungă în prima ligă. Asta e legea! Să respecte legea și atunci să promoveze. Nu cred că are nimeni nicio problemă să promoveze, dar ca privat!”, a mai spus Angelescu

A pierdut foarte mult brandul Steaua din cauza acestui scandal. Nu înțeleg cu ce e mai câștigat MAPN în ultimii 15 ani Victor Angelescu

Mihai Stoica: „O bazaconie! E o evaluare făuctă de cineva care ulterior a ajuns la pușcărie”

CSA Steaua a cerut în instanță recuperarea unui prejudiciu de aproape 37 de milioane de euro pentru perioada în care Gigi Becali a folosit numele clubului din Ghencea (2003-2014).

Mihai Stoica a comentat, la rândul său, situația tensionată dintre cele două cluburi.

„Am prea mare respect pentru fostele glorii ca să comentez niște declarații care n-au nicio logică. Eu nu pot să ironizez oamenii datorită cărora am devenit stelist

Nu există 30 de milioane de euro, aia e o bazaconie, nu e nicio hotărâre.

Aia e o evaluare făcută de cineva care, ulterior, a ajuns la pușcărie, e o chestie falsă”, a declarat Mihai Stoica.

  • Gabriela Gângoe-Simion a fost reprezentantul firmei SC Eval Best Office SRL, care a făcut evaluarea mărcii „Steaua”, conform digisport.ro.
  • Gabriela Gângoe-Simion a fost reținută pentru fapte de corupție, fiind acuzată că ar fi oferit 15.000 de euro mită fostulului consilier prezidențial Răzvan Murgeanu, care a fost și el arestat în acest dosar.
Bumbescu spune că Gigi nu a luat corect Steaua, OK. Tranzacția extrajudiciară prin care noi am luat echipa atunci a fost perfect legală din toate punctele de vedere, pentru că n-a fost contestată. La adunarea generală care a condus la această trecere, în 2003, Adrian Bumbescu a fost prezent și a votat „pentru”. Acum, să facă comisii, să meargă unde vor. Mihai Stoica

steaua bucuresti Mihai Stoica liga 1 victor angelescu adrian bumbescu
