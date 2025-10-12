Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin” +15 foto
David Popovici și Nadia Comăneci FOTO: Facebook CS Dinamo
Diverse

Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.10.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 09:02
  • Nadia Comăneci (63 de ani) și David Popovici (21 de ani) au fost prezenți la lansarea programului „Fii și tu campion!”.

Programul reprezintă o inițiativă a Ministerului de Interne pentru a promova sportul în rândul tinerilor. Evenimentul de lansare a avut loc la bazinul Clubului Sportiv Dinamo.

„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme
Citește și
„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme
Citește mai mult
„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme

Nadia Comăneci și David Popovici, prezenți la lansarea programului „Fii și tu campion!”

La eveniment au mai fost prezente și alte personalități importante precum Ionuț Lupescu, președintele onorific al CS Dinamo, Mihaela Cambei, sportiva care a luat argintul la JO din 2024, la haltere, sau Cătălin Predoiu, ministerul afacerilor interne. Totodată, la eveniment a fost prezent și Mihai Covaliu, președintele COSR.

Inițiativa luată de Ministerul de Interne prin intermediul CS Dinamo are ca scop promovarea activităților sportive în rândul copiilor și tinerilor. Primăria Sectorului 2 susține și ea proiectul Ministerului.

David Popovici a vorbit despre prima sa întâlnire cu Nadia Comăneci, atunci când acesta avea doar 10 ani.

„Pentru mine e foarte frumos. Avem o poză din momentul în care Nadia mă premia. Eram foarte mic, 9-10 ani, dar eram pe primul loc la concursul respectiv.

Și faptul că putem să ne întâlnim acum, 10-11 ani mai târziu, alături de următoarele generații, mi se pare foarte inspirațional și sper că și puștilor li se pare la fel!”, a declarat David Popovici, conform gsp.ro.

Nadia Comăneci l-a premiat pe David Popovici acum 11 ani. FOTO instagram.com/comaneci10, imagine postată în 2024 Nadia Comăneci l-a premiat pe David Popovici acum 11 ani. FOTO instagram.com/comaneci10, imagine postată în 2024
Nadia Comăneci l-a premiat pe David Popovici acum 11 ani. FOTO instagram.com/comaneci10, imagine postată în 2024

Nadia Comăneci, mesaj pentru David Popovici: „El a adus copiii în bazin”

În fața ziariștilor, campioana de la Montreal a dorit să îi transmită un mesaj lui Popovici.

„E meritul lui, pentru că el a dus acești copii în bazin, așa cum a făcut și Simona cu tenisul, așa cum au făcut și gimnastele de după mine cu gimnastica. Mă bucur să văd că Dinamo are un complex cu așa multe posibilități de activități pentru copii.

Avem un plan frumos până în 2028, să facem ceva mai bine decât este acum. Cursele lui le trăiesc cu emoție!”, a transmis Nadia Comăneci.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (15 imagini)

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+15 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Campionatul Mondial
23:21
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Citește mai mult
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Budescu, fără shaormerie  Mijlocașul este singurul din echipă fără sponsor pe tricou » Care este motivul
Liga 2
23:15
Budescu, fără shaormerie Mijlocașul este singurul din echipă fără sponsor pe tricou » Care este motivul
Citește mai mult
Budescu, fără shaormerie  Mijlocașul este singurul din echipă fără sponsor pe tricou » Care este motivul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Nadia Comaneci cs dinamo david popovici ministerul de interne
Știrile zilei din sport
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
14:23
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13:16
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
12:32
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:00
Cristian Geambașu A cui e victoria?
Cristian Geambașu A cui e victoria?
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
16:56
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
16:42
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria, însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Top stiri din sport
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Nationala
11:57
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Citește mai mult
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Nationala
13:06
Lucescu, la fel ca Mourinho Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Citește mai mult
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Tenis
11:43
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Citește mai mult
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
11:35
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 10 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share