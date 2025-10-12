Nadia Comăneci (63 de ani) și David Popovici (21 de ani) au fost prezenți la lansarea programului „Fii și tu campion!”.

Programul reprezintă o inițiativă a Ministerului de Interne pentru a promova sportul în rândul tinerilor. Evenimentul de lansare a avut loc la bazinul Clubului Sportiv Dinamo.

Nadia Comăneci și David Popovici, prezenți la lansarea programului „Fii și tu campion!”

La eveniment au mai fost prezente și alte personalități importante precum Ionuț Lupescu, președintele onorific al CS Dinamo, Mihaela Cambei, sportiva care a luat argintul la JO din 2024, la haltere, sau Cătălin Predoiu, ministerul afacerilor interne. Totodată, la eveniment a fost prezent și Mihai Covaliu, președintele COSR.

Inițiativa luată de Ministerul de Interne prin intermediul CS Dinamo are ca scop promovarea activităților sportive în rândul copiilor și tinerilor. Primăria Sectorului 2 susține și ea proiectul Ministerului.

David Popovici a vorbit despre prima sa întâlnire cu Nadia Comăneci, atunci când acesta avea doar 10 ani.

„Pentru mine e foarte frumos. Avem o poză din momentul în care Nadia mă premia. Eram foarte mic, 9-10 ani, dar eram pe primul loc la concursul respectiv.

Și faptul că putem să ne întâlnim acum, 10-11 ani mai târziu, alături de următoarele generații, mi se pare foarte inspirațional și sper că și puștilor li se pare la fel!”, a declarat David Popovici, conform gsp.ro.

Nadia Comăneci l-a premiat pe David Popovici acum 11 ani. FOTO instagram.com/comaneci10, imagine postată în 2024

Nadia Comăneci, mesaj pentru David Popovici: „El a adus copiii în bazin”

În fața ziariștilor, campioana de la Montreal a dorit să îi transmită un mesaj lui Popovici.

„E meritul lui, pentru că el a dus acești copii în bazin, așa cum a făcut și Simona cu tenisul, așa cum au făcut și gimnastele de după mine cu gimnastica. Mă bucur să văd că Dinamo are un complex cu așa multe posibilități de activități pentru copii.

Avem un plan frumos până în 2028, să facem ceva mai bine decât este acum. Cursele lui le trăiesc cu emoție!”, a transmis Nadia Comăneci.

