„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme +10 foto
Nicolas Seiwald, mijlocașul defensiv al Austriei, a crezut că Marius și Răzvan Marin sunt frați FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
„Ah, nu sunt frați?” Austriacul Seiwald, confuzie la conferință despre „tricolori”. Selecționerul, doi jucători de care se teme

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 21:27
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 21:28
  • Nicolas Seiwald, mijlocașul defensiv al Austriei, a crezut că Răzvan și Marius Marin sunt frați. De-abia sâmbătă, la conferința de la București, a aflat că mijlocașii nu sunt rude. 
  • Selecționerul Ralf Rangnick a evidențiat doi jucători mai periculoși la naționala noastră, dar a avertizat: „Noi nu facem asta”.

Conferința de presă a Austriei, la hotelul Marriott, a avut un moment amuzant, sâmbătă seară.

Întrebat ce adversar sau adversari consideră că sunt periculoși, Nicolas Seiwald a făcut o eroare legată de internaționalii noștri.

Seiwald, despre Stanciu, „frații” Marin și Hagi

Mijlocașul defensiv al lui RB Leipzig, 24 de ani, cotat la 18 milioane de euro pe Transfermarkt, a spus:

„La primul meci, de la Viena, mi-a plăcut Stanciu, dar am înțeles că e accidentat acum.

Îmi plac și frații Marin, la mijlocul terenului”.

Paul Zaharia, translator la conferința Austriei, i-a spus că Răzvan și Marius Marin nu au nicio legătură de rudenie.

„Ah, nu sunt frați?”, a zâmbit Seiwald, amintind că îi place și Ianis Hagi.

41 de selecții
are Nicolas Seiwald la naționala Austriei, pentru care nu a marcat niciun gol. Are doar două pase decisive
Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (4).jpg
Romania, antrenament oficial inainte de Austria FOTO FB Echipa nationala (4).jpg

Rangnick: „Tănase și Man sunt tehnici, rapizi, driblează bine pe flancuri”

Selecționerul Ralf Rangnick, 67 de ani, pe banca Austriei din 24 mai 2022, a comentat și el același subiect, al românilor mai periculoși. A fost întrebat și dacă și-a luat măsuri speciale pentru cineva anume.

„S-a văzut și la Viena, România este bună ca echipă. Sigur, Tănase și Man sunt tehnici, rapizi, driblează bine pe flancuri. În față, Drăguș va lipsi acum…”, a afirmat antrenorul german.

A explicat însă: „Noi nu ne orientăm după anumiți jucători, ci în funcție de poziția mingii și de spații.

Asta nu înseamnă că nu știm ce reprezintă România. Ne-am pregătit”.

Vrem să scriem o pagină de istorie și de-abia aștept să jucăm duminică Nicolas Seiwald, mijlocaș Austria

