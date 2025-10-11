- Nicolas Seiwald, mijlocașul defensiv al Austriei, a crezut că Răzvan și Marius Marin sunt frați. De-abia sâmbătă, la conferința de la București, a aflat că mijlocașii nu sunt rude.
- Selecționerul Ralf Rangnick a evidențiat doi jucători mai periculoși la naționala noastră, dar a avertizat: „Noi nu facem asta”.
Conferința de presă a Austriei, la hotelul Marriott, a avut un moment amuzant, sâmbătă seară.
Întrebat ce adversar sau adversari consideră că sunt periculoși, Nicolas Seiwald a făcut o eroare legată de internaționalii noștri.
Seiwald, despre Stanciu, „frații” Marin și Hagi
Mijlocașul defensiv al lui RB Leipzig, 24 de ani, cotat la 18 milioane de euro pe Transfermarkt, a spus:
„La primul meci, de la Viena, mi-a plăcut Stanciu, dar am înțeles că e accidentat acum.
Îmi plac și frații Marin, la mijlocul terenului”.
Paul Zaharia, translator la conferința Austriei, i-a spus că Răzvan și Marius Marin nu au nicio legătură de rudenie.
„Ah, nu sunt frați?”, a zâmbit Seiwald, amintind că îi place și Ianis Hagi.
Rangnick: „Tănase și Man sunt tehnici, rapizi, driblează bine pe flancuri”
Selecționerul Ralf Rangnick, 67 de ani, pe banca Austriei din 24 mai 2022, a comentat și el același subiect, al românilor mai periculoși. A fost întrebat și dacă și-a luat măsuri speciale pentru cineva anume.
„S-a văzut și la Viena, România este bună ca echipă. Sigur, Tănase și Man sunt tehnici, rapizi, driblează bine pe flancuri. În față, Drăguș va lipsi acum…”, a afirmat antrenorul german.
A explicat însă: „Noi nu ne orientăm după anumiți jucători, ci în funcție de poziția mingii și de spații.
Asta nu înseamnă că nu știm ce reprezintă România. Ne-am pregătit”.
Vrem să scriem o pagină de istorie și de-abia aștept să jucăm duminică Nicolas Seiwald, mijlocaș Austria