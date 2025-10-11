Nicolas Seiwald, mijlocașul defensiv al Austriei, a crezut că Răzvan și Marius Marin sunt frați. De-abia sâmbătă, la conferința de la București, a aflat că mijlocașii nu sunt rude.

Selecționerul Ralf Rangnick a evidențiat doi jucători mai periculoși la naționala noastră, dar a avertizat: „Noi nu facem asta”.

Conferința de presă a Austriei, la hotelul Marriott, a avut un moment amuzant, sâmbătă seară.

Întrebat ce adversar sau adversari consideră că sunt periculoși, Nicolas Seiwald a făcut o eroare legată de internaționalii noștri.

Seiwald, despre Stanciu, „frații” Marin și Hagi

Mijlocașul defensiv al lui RB Leipzig, 24 de ani, cotat la 18 milioane de euro pe Transfermarkt, a spus:

„La primul meci, de la Viena, mi-a plăcut Stanciu, dar am înțeles că e accidentat acum.

Îmi plac și frații Marin, la mijlocul terenului”.

Paul Zaharia, translator la conferința Austriei, i-a spus că Răzvan și Marius Marin nu au nicio legătură de rudenie.

„Ah, nu sunt frați?”, a zâmbit Seiwald, amintind că îi place și Ianis Hagi.

41 de selecții are Nicolas Seiwald la naționala Austriei, pentru care nu a marcat niciun gol. Are doar două pase decisive

Rangnick: „Tănase și Man sunt tehnici, rapizi, driblează bine pe flancuri”

Selecționerul Ralf Rangnick, 67 de ani, pe banca Austriei din 24 mai 2022, a comentat și el același subiect, al românilor mai periculoși. A fost întrebat și dacă și-a luat măsuri speciale pentru cineva anume.

„S-a văzut și la Viena, România este bună ca echipă. Sigur, Tănase și Man sunt tehnici, rapizi, driblează bine pe flancuri. În față, Drăguș va lipsi acum…”, a afirmat antrenorul german.

A explicat însă: „Noi nu ne orientăm după anumiți jucători, ci în funcție de poziția mingii și de spații.

Asta nu înseamnă că nu știm ce reprezintă România. Ne-am pregătit”.

Vrem să scriem o pagină de istorie și de-abia aștept să jucăm duminică Nicolas Seiwald, mijlocaș Austria

VIDEO Selecționerul Rangnick, protejat după operațiile suferite la gleznă

