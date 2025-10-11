Constantin Budescu (36 de ani) este singurul jucător de la CS Tunari care joacă fără unul dintre sponsorii principali pe echipament.

După ce a debutat la Tunari, despre Constantin Budescu s-a scris că nu este pregătit fizic pentru a juca în liga secundă, acesta având multe kilograme în plus.

Unul dintre sponsorii principali ai formației ilfovene este Shaormeria Băneasa.

După debutul său la Tunari, microbiștii au lansat numeroase ironii la adresa lui Budescu, în momentul în care l-au văzut cu sponsorul respectiv pe tricou, forma sa fizică nefiind una adecvată pentru fotbal.

La ultimele partide disputate de Tunari în campionat, un detaliu interesant a fost observat pe tricoul lui Budescu.

Fostul fotbalist de la Astra și FCSB este singurul jucător de la CS Tunari care evoluează fără Shaormeria Băneasa pe tricou.

Toți ceilalți fotbaliști de la divizionara secundă au sponsorul pe tricou, Budescu fiind un caz singular.

Budescu a evoluat ultima dată în februarie, în Liga 1, la Gloria Buzău, pentru care a disputat 24 de partide, a înscris cinci goluri și a oferit o pasă decisivă în sezonul precedent.

Cifrele lui Constantin Budescu:

Astra Giurgiu : 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive

: 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive FCSB : 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive

: 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive Petrolul : 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive

: 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive Farul : 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive

: 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive Al-Shabab : 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive

: 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive FC Buzău : 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă

: 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă Damac FC : 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive

: 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive Voluntari : 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă

: 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă DL Yifang: 4 meciuri, 0 goluri, 1 pasă decisivă

