Naționala condusă de Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit să întoarcă scorul în partida cu Oman, încheiată 2-1.

Emiratele Arabe Unite trebuie doar să evite înfrângerea în următorul meci pentru a obține calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Scorul a fost deschis în minutul 12, prin autogolul lui Kouadio, iar Oman a rămas în avantaj până aproape de finalul partidei.

Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1 . Echipa lui Olăroiu este cu un pas mai aproape de Campionatul Mondial

În minutul 76, Meloni a restabilit egalitatea, iar Caio Lucas a adus victoria Emiratelor Arabe Unite, marcând golul de 2-1 în minutul 83.

În acest moment, Olăroiu este foarte aproape de o calificare istorică: naționala EAU nu a mai ajuns la o Cupă Mondială de 36 de ani!

Rezultatul din primul meci al barajului, 0-0 între Qatar și Oman, este, de asemenea, în favoarea Emiratelor Arabe Unite.

În meciul cu Qatar, programat pe 14 noiembrie, de la ora 20:00, Olăroiu are nevoie de cel puțin o remiză pentru a obține calificarea.

Loc Țară Meciuri Pct 1. Emiratele Arabe Unite 1 3 2. Qatar 1 1 3. Oman 2 1

Oman este antrenată de Carlos Queiroz, fost tehnician al lui Real Madrid, iar în următoarea partidă va întâlni selecționata condusă de Julen Lopetegui, și el fost antrenor al clubului spaniol.

فرحة الروماني كوزمين بعد إطلاق صافرة الحكم نهاية المباراة وفوز منتخبنا امام منتخب عمان#الامارات_عمان #منتخب_الإمارات #حلم_وطن pic.twitter.com/rmx2NWn6pB — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All) October 11, 2025

Mihai Stoica, încurajare pentru Olăroiu: „Să nu piardă cu Lopetegui”

Cosmin Olăroiu a pregătit FCSB în trecut, iar în sezoanele 2005–2007 a colaborat cu Mihai Stoica, actualul președinte al Consiliului de Administrație al clubului.

„Oli l-a bătut pe Carlos Queiroz. Mai trebuie să nu piardă cu Lopetegui și vom avea primii români la World Cup”, i-a transmis Stoica, lui Olăroiu.

VIDEO Cosmin Olăroiu s-a relaxat după meci

Tehnicianul a fost surprins stând jos după partidă. Acesta le-a făcut semn camerelor că este bine și că doar se relaxa:

كوزمين مدرب منتخبنا الوطني في استراحة قصيرة بعد الفوز على منتخب عمان#الامارات_عمان #منتخب_الإمارات #حلم_وطن pic.twitter.com/bKP7U22pjo — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All) October 11, 2025

Echipa sa evoluează în barajul pentru calificarea la Mondial, după ce a ratat calificarea directă din preliminariile asiatice.

În Grupa A, primele două locuri au fost ocupate de Iran și Uzbekistan, în timp ce Emiratele Arabe Unite au încheiat pe poziția a treia, cu 15 puncte.

