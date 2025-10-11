„Trebuie să ia medalie” Nadia Comăneci își pune speranțele în Sabrina Voinea la Mondialele de la Jakarta

Nadia Comăneci (63 de ani) a încurajat-o pe gimnasta Sabrina Voinea (18 ani) înaintea Mondialelor de la Jakarta.

Fosta campioană olimpică este convinsă că sportiva din Constanța poate cuceri medalii în Indonezia.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică vor avea loc la Jakarta, în Indonezia, în perioada 19-25 octombrie.

Nadia Comăneci, mesaj de încurajare pentru Sabrina Voinea: „Trebuie să ia medalie”

Cu o săptămână înainte de startul competiției, Nadia Comăneci a urmărit-o la antrenamente pe Sabrina Voinea și a lăudat-o. Fosta campioană olimpică așteaptă ca sportiva din Constanța să revină în țară cu medalii.

„Mă bucur că sunt aici în ţară pentru anumite proiecte. Nu puteam să nu trec să o văd la pregătire, înainte de plecarea la Mondiale. Mi se pare foarte pregătită, 99,99999%. Trebuie să ia medalie la sol şi bârnă, cred că la ambele are şanse. E pregătită, e gata .

Cred că se bucură de fiecare dată când vin să o văd. E în mâini bune, știe ce înseamnă pregătirea tehnică și cea mentală. Știe că e gata de concurs.

Este sigură pe ea, depinde cum se acomodează cu aparatura. Saltelele și luminile sunt diferite. E bine că pleacă cu o săptămână înainte. Ele sunt mai tinerele”, a spus Nadia Comăneci, potrivit as.ro.

România va avea patru sportive la Mondialele din Indonezia

România va avea patru reprezentate la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică: Sabrina Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu.

Sportivele vor fi conduse de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, iar delegația va fi coordonată de președintele FRG, Ioan Silviu Suciu.

La masculin, România nu va avea niciun reprezentant la Jakarta, deși la înregistrarea provizorie a lotului României, șase gimnaști au fost înscriși.

Pentru calificarea în finalele pe aparate și la individual-compus, vor fi 10 subdiviziuni la masculin și 8 la feminin.

501 gimnaști din 82 de țări vor participa la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Jakarta, potrivit FIG

Un deceniu de secetă pentru România la Mondialele de gimnastică

Ultimele medalii obținute de România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică datează în 2015, la Glasgow.

Atunci, Marian Drăgulescu obținea argintul la proba de sărituri, în timp ce Larisa Iordache își adjudeca bronzul la individual-compus.

România a mai participat la 6 ediții ale Mondialelor de Gimnastică, din 2015 până în prezent, însă niciun sportiv nu a mai reușit clasarea pe podium.

