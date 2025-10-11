„Trebuie să ia medalie” Nadia Comăneci își pune speranțele în Sabrina Voinea la Mondialele de la Jakarta
Nadia Comăneci FOTO: IMAGO
Gimnastica

„Trebuie să ia medalie” Nadia Comăneci își pune speranțele în Sabrina Voinea la Mondialele de la Jakarta

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 12:39
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 12:39
  • Nadia Comăneci (63 de ani) a încurajat-o pe gimnasta Sabrina Voinea (18 ani) înaintea Mondialelor de la Jakarta.
  • Fosta campioană olimpică este convinsă că sportiva din Constanța poate cuceri medalii în Indonezia.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică vor avea loc la Jakarta, în Indonezia, în perioada 19-25 octombrie.

Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește și
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro

Nadia Comăneci, mesaj de încurajare pentru Sabrina Voinea: „Trebuie să ia medalie”

Cu o săptămână înainte de startul competiției, Nadia Comăneci a urmărit-o la antrenamente pe Sabrina Voinea și a lăudat-o. Fosta campioană olimpică așteaptă ca sportiva din Constanța să revină în țară cu medalii.

„Mă bucur că sunt aici în ţară pentru anumite proiecte. Nu puteam să nu trec să o văd la pregătire, înainte de plecarea la Mondiale. Mi se pare foarte pregătită, 99,99999%. Trebuie să ia medalie la sol şi bârnă, cred că la ambele are şanse. E pregătită, e gata.

Cred că se bucură de fiecare dată când vin să o văd. E în mâini bune, știe ce înseamnă pregătirea tehnică și cea mentală. Știe că e gata de concurs.

Este sigură pe ea, depinde cum se acomodează cu aparatura. Saltelele și luminile sunt diferite. E bine că pleacă cu o săptămână înainte. Ele sunt mai tinerele”, a spus Nadia Comăneci, potrivit as.ro.

România va avea patru sportive la Mondialele din Indonezia

România va avea patru reprezentate la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică: Sabrina Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu.

Sportivele vor fi conduse de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, iar delegația va fi coordonată de președintele FRG, Ioan Silviu Suciu.

La masculin, România nu va avea niciun reprezentant la Jakarta, deși la înregistrarea provizorie a lotului României, șase gimnaști au fost înscriși.

Pentru calificarea în finalele pe aparate și la individual-compus, vor fi 10 subdiviziuni la masculin și 8 la feminin.

  • 501 gimnaști din 82 de țări vor participa la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Jakarta, potrivit FIG

Un deceniu de secetă pentru România la Mondialele de gimnastică

Ultimele medalii obținute de România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică datează în 2015, la Glasgow.

Atunci, Marian Drăgulescu obținea argintul la proba de sărituri, în timp ce Larisa Iordache își adjudeca bronzul la individual-compus.

România a mai participat la 6 ediții ale Mondialelor de Gimnastică, din 2015 până în prezent, însă niciun sportiv nu a mai reușit clasarea pe podium.

Citește și

„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital
Campionate
23:56
Asamoah a fost operat Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital
Citește mai mult
Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Nadia Comaneci Delegatia Romaniei cm gimnastica sabrina voinea jakarta 2025
Știrile zilei din sport
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Campionatul Mondial
11.10
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Citește mai mult
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Nationala
11.10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Citește mai mult
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Liga 2
11.10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Citește mai mult
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Nationala
11.10
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și a jignit un jurnalist
Citește mai mult
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
23:21
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
22:24
„Nu vrem să tremurăm la loterie” Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu
„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu 
21:06
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Nationala
11.10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Citește mai mult
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
Campionate
11.10
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”
Citește mai mult
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Superliga
11.10
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Citește mai mult
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
Nationala
11.10
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Citește mai mult
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share