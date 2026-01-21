„Știm cum este Steaua”  Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat +74 foto
Mario Kovacevic. Foto: IMAGO
„Știm cum este Steaua” Antrenorul lui Dinamo Zagreb s-a sfătuit cu Zeljko Kopic, înainte de meciul cu FCSB » Pe cine a remarcat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 19:06
  • Mario Kovacevic (50 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Zagreb, a prefațat partida cu FCSB, din etapa #7 din grupa XXL din Europa League.
  • Meciul Dinamo Zagreb - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 27 în grupa principală, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Dinamo Zagreb se află pe poziția 25, cu 7 puncte.

Dinamo Zagreb - FCSB. Mario Kovacevic: „Sunt similari cu noi”

Mario Kovacevic, tehnicianul celor de la Dinamo Zagreb, a prefațat duelul cu FCSB și a remarcat asemănările dintre cele două cluburi.

„Știm cum este Steaua (n.r. - FCSB). Sunt similari cu noi, cucerind trofee și așteptându-se să câștige. Sunt obișnuiți să câștige, iar acum că nu mai sunt în fruntea clasamentului, știu că este o senzație diferită.

Noi înșine am fost în aceeași situație. Au demonstrat că sunt buni în Europa, au învins Feyenoord (n.r. - scor 4-3). Nu acceptă situația în care se află, la fel ca noi.

Vor să câștige și mă aștept la un meci bun. Victoria contează atât pentru noi, cât și pentru ei, de aceea cred că vom asista la o întâlnire foarte deschisă. Nu există calcule”, a spus Mario Kovacevic, conform sportklub.n1info.hr.

Kovacevic a mai declarat că a discutat și cu Zeljko Kopic, antrenorul clubului Dinamo București și fost tehnician la Dinamo Zagreb, pentru a afla cât mai multe detalii despre campioana României.

Am vorbit cu Zeljko Kopic și cu toți cei care ne pot ajuta, am fost la ultimul lor meci (n.r. FC Argeș - FCSB) și ne-am pregătit pentru această partidă. Mă bucur că Zeljko se descurcă atât de bine cu Dinamo Mario Kovacevic, antrenor Dinamo Zagreb

Mario Kovacevic: „Sunt mult mai buni în ofensivă”

Croatul a mai precizat la ce capitol excelează echipa pregătită de Elias Charalambous. Kovacevic a remarcat și un jucător al „roș-albaștrilor”:

„Din previziuni, vor face schimbări, ceea ce îngreunează analiza, dar ne vom pregăti pe baza a tot ceea ce avem deja despre ei.

Sunt mult mai buni în ofensivă, în special Olaru. Acea parte a echipei este cea mai periculoasă. Și aceea este zona pe care ne concentrăm în pregătirile noastre.

Lucrăm și ne antrenăm pentru a câștiga fiecare meci. La fel este și în cazul acesta. Este primul nostru meci după pauză.

Nu am avut o pregătire îndelungată, dar cred că vom continua de unde am rămas la sfârșitul primei jumătăți a sezonului. Vremea este o mică problemă, este frig, dar sunt convins că nu ne va deranja”.

  • Joi, la ora meciului, vor fi sub zero grade Celsius la Zagreb

FOTO. FCSB - Feyenoord, 4-3, ultimul meci jucat de campioana României în Europa League

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon615
2. Midtjylland615
3. Aston Villa615
4. Betis614
5. Freiburg614
6. Ferencvaros614
7. Braga613
8. FC Porto613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Stuttgart612
10. AS Roma612
11. Nottingham611
12. Fenerbahce611
13. Bologna611
14. Plzen610
15. Panathinaikos610
16. Genk610
17. Steaua Roșie610
18. PAOK69
19. Celta Vigo69
20. Lille69
21. Young Boys69
22. Brann68
23. Ludogorets67
24. Celtic67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Dinamo Zagreb67
26. Basel66
27. FCSB66
28. Go Ahead Eagles66
29. Sturm Graz64
30. Feyenoord63
31. Salzburg63
32. Utrecht61
33. Rangers61
34. Malmo61
35. Maccabi Tel-Aviv61
36. Nice60

