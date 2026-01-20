Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) s-a calificat în turul 2 la Australian Open, după o victorie muncită în trei seturi în fața germancei Eva Lys (24 de ani, #39 WTA), scor 3-6, 6-3, 6-3.

Sportiva, care urmează să se retragă, a fost emoționată, deoarece acesta este ultimul Australian Open din carieră.

La capătul unui meci care a durat două ore și 10 minute, Sorana Cîrstea a vorbit despre cât de mult au cântărit emoțiile în startul partidei și despre felul în care a reușit să se regăsească pe parcurs.

Sorana Cîrstea, după victoria cu Eva Lys: „E ultima oară când voi juca la Australian Open”

„Din punctul de vedere al tenisului, n-a fost un meci extraordinar din partea mea. Am început destul de defensiv, moale, au fost multe emoții...

E ultima oară când voi juca la Australian Open, e normal să fiu puțin mai încordată, să am mai multe gânduri și cred că s-a văzut asta în primul set.

Apoi, am reușit cumva să respir, să așez jocul puțin și să intru în meci în setul 2 și mă bucură foarte mult victoria pentru că a fost un prim tur greu, cu o jucătoare dificilă, condiții grele și, din nou, fără să joc extraordinar, dar sunt foarte mândră de modul în care am luptat și de atitudinea pe care am avut-o”, a spus Cîrstea, conform eurosport.ro.

Cîrstea a subliniat că unul dintre cele mai importante elemente ale revenirii sale a fost faptul că a încercat să nu se lase influențată de scor:

„Am încercat să nu mă gândesc foarte mult la scor și pur și simplu să mă gândesc la fiecare punct. Îmi ziceam: «Hai, punctul ăsta, punctul ăsta, nu ne gândim mai departe». Având în vedere că am avut mai multe emoții, am încercat să mă mișc pe picioare mai mult ca să pot scăpa de acel trac.

În plus, după cum se știe, la mine de obicei funcționează când sunt agresivă și astea au fost cele 3 lucruri cheie. La fel, am încercat să stau pozitivă indiferent de scor, jucam cu o jucătoare bună, într-un prim tur greu, dar sunt fericită de modul în care am terminat, de modul în care am luptat.

Serviciul m-a ajutat în momentele dificile și sunt bucuroasă pentru că acestea sunt momentele pentru care muncesc zi de zi, an de an, la antrenamente și mă bucur să încep acest turneu cu o victorie”.

În turul 2 de la Australian Open, românca o va întâlni pe Naomi Osaka (28 de ani, locul #17 WTA), câștigătoare a turneului de la Melbourne în 2021 și 2019.

Singurul lucru pe care pot să mi-l doresc pentru următorul meci este ce ține de mine, ce pot eu controla. Să fiu un pic mai degajată, să pot să încep meciul mai bine, să-mi mențin aceeași atitudine pozitivă, să lupt și să fiu un pic mai agresivă, să pot să-mi fac jocul așa cum am făcut-o în turneele dinainte, cum am făcut-o la antrenament. Sper să fie un meci bun din nou Sorana Cîrstea

Meciul este programat în noaptea dintre 21 și 22 ianuarie, de la 02:00, ora României.

