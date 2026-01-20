Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) a fost în centrul atenției, marți, la Melbourne.

Jucătoarea japoneză a avut o ținută specială înaintea primul meci de la Australian Open, câștigat, scor 2-1, în fața Antoniei Ruzic (23 de ani, 65 WTA).

Pe lângă dedicarea față de tenis, Naomi Osaka este pasionată și de fashion, iar pentru primul Grand Slam din 2026 a adoptat o ținută pe care a pregătit-o cu câteva luni înainte.

Naomi Osaka, ținută inedită înainte de primul meci de la Australian Open

Osaka a optat pentru o ținută în culorile alb și turcoaz, acoperită de un voal, la care a adăugat o pălărie și o umbrelă. A ieșit pe teren în uralele publicului.

Ce reprezintă? Tematică ținutei este un acvatică, reprezentând o meduză, iar sportiva a fost inspirată de un moment din urmă cu câteva luni, când îi citea fiicei sale, Shai, în vârstă de doi ani.

„Era o imagine cu o meduză, iar când i-am arătat-o, a fost foarte entuziasmată”, a transmis Osaka, potrivit vogue.com.

Articolele vestimentare au fost realizate împreună cu creatorul de modă Robert Wun, care a mai conceput piese pentru vedete precum Beyonce, Cardi B și Ariana Grande.

În plus, accesoriile în formă de fluture fac referire la parcursul jucătoarei de la Australian Open în 2021, când a câștigat trofeul, iar un fluture s-a așezat pe ea în meciul din turul trei, cu Ons Jabeur, conform wtatennis.com.

Chiar înainte de meci, Osaka a renunțat la o parte din outfit, rămânând într-o costumație potrivită pentru sport:

Naomi Osaka, duel cu Sorana Cîrstea în turul doi de la Australian Open

După ce a trecut în primul tur de Antonia Ruzic, scor 6-3, 3-6, 6-4, jucătoarea japoneza o va întâlni mai departe pe Sorana Cîrstea.

Meciul este programat în noaptea dintre 21 și 22 ianuarie, de la 02:00, ora României.

