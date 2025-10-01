Înainte de partida dintre Napoli și Sporting din Liga Campionilor, suporterii celor două formații au provocat incidente violente în orașul italian.

Napoli și Sporting se întâlnesc în această seară, de la 22:00, în etapa #2 a Ligii Campionilor.

Grupările de suporteri ale celor două formații s-au întâlnit în Napoli, chiar înaintea partidei, iar totul a degenerat și au avut loc mai multe incidente reprobabile.

Incidente violente înainte de Napoli - Sporting

În ziua meciului dintre Napoli și Sporting, două grupări de fani s-au întâlnit în centrul orașului Napoli și au provocat mai multe incidente violente, conform fanpage.it.

În videoclipurile cu încăierarea dintre suporteri se poate vedea cum aceștia arunca cu bâte și diverse obiecte. De asemenea, pe filmări s-au auzit chiar și sunete similare cu focurile de armă. Un bărbat înarmat a fost surprins în imaginile de la locul scandalului.

Ulterior, autoritățile din Napoli au anunțat că bărbatul înarmat era ofițer de poliție îmbrăcat în civil.

Acesta ar fi folosit arma doar pentru a-i intimida pe suporteri, fără să tragă. Sunetele similare cu focurile de armă ar fi provenit de la mai multe petarde care au explodat în zonă.

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

Poliția a intervenit la fața locului, fanii părăsind rapid zona. O parte dintre aceștia au fost reținuți, urmând a fi supuși unor anchete.

01.10.2025, Napoli🇮🇹 came before match to the restaurant with Sporting🇵🇹. Napoli run, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/UECxuWp8ue — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport