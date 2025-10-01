Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 

- România - Austria. Fanii au achiziționat un număr impresionant de bilete, chiar dacă naționala nu a înregistrat rezultate favorabile la ultimele partide.
România - Austria se joacă pe 12 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
S-au vândut deja 25.000 de bilete la România - Austria
Cu mai bine de o săptămână înaintea partidei de pe cel mai mare stadion al țării, suporterii au achiziționat 25.000 de bilete, conform as.ro.
Deși a obținut doar un punct în partida cu Cipru, scor 2-2 și trece printr-o perioadă mai grea, echipa națională nu a pierdut sprijinul suporterilor.
Înaintea partidei cu Austria, meci crucial pentru selecționata lui Mircea Lucescu, fanii au cumpărat aproape jumătate din bilete.
Luna aceasta, România va juca și un meci amical cu Republica Moldova, pe 9 octombrie, pe Arena Națională. La doar 3 zile distanță, „tricolorii” o vor întâlni pe Austria.
- România - San Marino, ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026, se va disputa pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, pe 18 noiembrie.
- Biletele la România - Moldova și România - Austria se pot achiziționa de pe site-ul bilete.frf.ro.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Programul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0