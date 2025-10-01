Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 

România - Austria. Fanii au achiziționat un număr impresionant de bilete, chiar dacă naționala nu a înregistrat rezultate favorabile la ultimele partide.

România - Austria se joacă pe 12 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

S-au vândut deja 25.000 de bilete la România - Austria

Cu mai bine de o săptămână înaintea partidei de pe cel mai mare stadion al țării, suporterii au achiziționat 25.000 de bilete, conform as.ro.

Deși a obținut doar un punct în partida cu Cipru, scor 2-2 și trece printr-o perioadă mai grea, echipa națională nu a pierdut sprijinul suporterilor.

Înaintea partidei cu Austria, meci crucial pentru selecționata lui Mircea Lucescu, fanii au cumpărat aproape jumătate din bilete .

Luna aceasta, România va juca și un meci amical cu Republica Moldova, pe 9 octombrie, pe Arena Națională. La doar 3 zile distanță, „tricolorii” o vor întâlni pe Austria.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Programul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

