Ghinion teribil pentru Ilaș FOTO. Marele talent de la Botoșani, luat cu targă după o accidentare dură +15 foto
Narcis Ilaș FOTO: SportPictures
Ghinion teribil pentru Ilaș FOTO. Marele talent de la Botoșani, luat cu targă după o accidentare dură

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 19:24
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 19:25
  • Narcis Ilaș (18 ani), fundașul celor de la FC Botoșani, s-a accidentat la genunchiul stâng în duelul cu Hermannstadt, scor 2-0, și nu a putut continua partida.
  • Fotbalistul a părăsit terenul pe targă și a fost înlocuit de Antonio Dumitru (18 ani).

În minutul 12 al duelului de la Botoșani, Nacis Ilaș a fost implicat într-un duel fizic cu Nana Antwi.

Narcis Ilaș s-a accidentat în Botoșani - Hermannstadt

În încercarea de a-l deposeda pe ghanez, fotbalistul celor de la FC Botoșani a intrat prin alunecare, însă a căzut cu toată greutatea pe genunchiul piciorului stâng care rămăsese blocat în gazon.

Narcis Ilaș a rămas întins pe teren și a solicitat intervenția echipei medicale, care a confirmat că nu mai poate continua partida.

Fundașul gazdelor nu a putut să se ridice de la sol și a fost scos din teren cu targa.

Accidentarea lui Narcis Ilaș a lăsat-o pe FC Botoșani fără principala opțiune pentru a respecta regula U21. Leo Grozavu va trebui să mizeze pe serviciile lui Friday Adams, singurul fundaș dreapta care se află în lotul echipei, sau să reprofileze un alt jucător.

13 meciuri
a jucat Narcis Ilaș în acest sezon

Valeriu Iftime are mari speranțe la adresa lui Narcis Ilaș: „Devine fotbalist mare”

Fundașul, care este un produs al clubului moldav a fost lăudat de finanțatorul echipei, Valeriu Iftime, înaintea startului sezonului.

„Știți ce i-a făcut Lazio? I-a dat un pic de seriozitate, un pic mai multă responsabilitate. El acolo nu a jucat, dar și-a dat seama de nivelul la care se află el.

Lazio l-a adus pe pământ și acum el știe cât de mult trebuie să muncească în așa fel încât să fie fotbalist, de exemplu, pentru Lazio.

Mie mi s-a părut foarte, foarte responsabil. L-am văzut la antrenament. Acum (n.r. - în iulie) a semnat pe 4-5 ani, se vede că vrea să joace. După un an sau doi la Liga 1, devine fotbalist mare. Fotbalist bun pentru orice echipă din Liga 1, la ambiția și la talentul lui.

E jucătorul nostru cu toate actele în regulă și responsabilitatea mea este să-l joc pe Narcis, să-l folosească Leo Grozavu pentru că poate fi un produs de vânzare pentru FC Botoșani”, a spus Valeriu Iftime, la sfârșitul lunii iulie.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Narcis Ilaș, conform Transfermarkt

Narcis Ilaș evoluează cu ochelari de vedere

Narcis Ilaș este singurul jucător din Liga 1 care poartă ochelari de vedere în timpul meciurilor. Fotbalistul a ales să folosească accesoriul întrucât suferă de miopie.

Afectat de un glaucom, fostul mare mijlocaș olandez Edgar Davids a jucat și el cu ochelari pe întreaga durată a carierei. Și a făcut-o la cel mai înalt nivel: a evoluat pentru Juventus, Ajax, Tottenham, AC Milan, Inter și Barcelona.

Tenis
17:43
Campionate
16:43
