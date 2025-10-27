Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #26 ATP) a împărtășit o întâmplare amuzantă petrecută în Statele Unite ale Americii.

Sportivul a fost confundat de un taximetrist sârb cu celebrul fotbalist francez Antoine Griezmann (34 de ani), jucătorul lui Atletico Madrid.

Grecul, la câteva zile după ce și-a anunțat retragerea de la Mastersul de la Paris, a povestit o întâmplare amuzantă petrecută pe străzile din Chicago.

Tsitsipas, confundat de un taximetrist cu Antoine Griezmann: „Se pare că joc la Atletico Madrid”

„Am fost luat de un taximetrist sârb pe bicicletă, în Chicago. S-a uitat fix în ochii mei și a zis:

«Antoine Griezmann?»

I-am răspuns că nu. S-a uitat în ochii mei și a zis:

«Bună încercare, tu ești!»

Se pare că acum joc pentru Atletico Madrid” , a notat tenismanul, pe rețelele de socializare.

Got picked up by a Serbian bicycle taxi driver in Chicago.



He looked me dead in the eye and said, “Antoine Griezmann?”



I said no.



He winked and said, “Nice try.”



I guess I play for Atletico Madrid now. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 25, 2025

Stefanos Tsitsipas, fost număr 3 mondial ATP, are în palmares 12 titluri ATP la simplu și două finale de Grand Slam, disputate la Roland Garros 2021 și Australian Open 2023.

Antoine Griezmann este un fotbalist francez cu peste 450 de apariții pentru Atletico Madrid. De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Real Sociedad (202 meciuri) și Barcelona (102 meciuri).

Printre trofeele cucerite se numără Cupa Mondială, Europa League, Supercupa Europei, Cupa Spaniei și Supercupa Spaniei.

287 de goluri a înscris Antoine Griezmann pentru cluburile la care a jucat. De asemenea, a marcat 44 de goluri în 137 de selecții la naționala Franței

