Constantin Gâlcă FOTO Sport Pictures
Superliga

Gâlcă a spus „NU” fanilor Antrenorul de la Rapid a refuzat să înjure rivalele după meciul cu Slobozia! Cum au procedat jucătorii

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 12:25
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 12:36
  • Fanii Rapidului s-au descătușat după 4-1 cu Unirea Slobozia, rezultat care menține echipa din Giulești la egalitate cu FC Botoșani, în fruntea clasamentului Ligii 1
  • Suporterii n-au uitat de rivale, pe care le-au înjurat puternic după meci: au început cu Mirel Rădoi, apoi au continuat cu FCSB și Dinamo 
  • Costel Gâlcă a refuzat să participe la acest moment. Și jucătorii și-au învățat lecția după cazul Dobre de dinaintea meciului cu Dinamo

Rapid a obținut o victorie clară, scor 4-1, în fața Unirii Slobozia, însă finalul partidei din Giulești a fost marcat de momente reprobabile în tribune și nu numai.

Imediat după fluierul final, o parte a fanilor giuleșteni a început să-l înjure pe Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, cu trecut puternic în tricoul FCSB-ului. Totodată, au existat și scandări împotriva lui Dinamo, pe fondul scandalului izbucnit recent în jurul cazului Dobre.

Jucătorii și-au învățat lecția

Pe fondul bucuriei și entuziasmului generate de rezultat, galeria Rapidului și-a îndemnat favoriții să treacă la animozități vizavi de rivalele Dinamo, FCSB și, mai nou, Mirel Rădoi.

Suporterii au dat tonul, iar jucătorii au ridicat mâinile spre fani, dar după scenele în care a fost implicat Alex Dobre, jucător care și-a prezentat scuzele vizavi de rivalii de la Dinamo, niciunul nu a strigat trivialități către rivale. Le-au făcut pe plac fanilor stând în fața lor, însă au lăsat scandările reprobabile pentru fani.

Costel Gâlcă a refuzat să participe!

Antrenorul Constantin Gâlcă, aflat și el în fața galeriei, a părut deranjat de situație. În momentul în care au început injuriile din peluză, tehnicianul Rapidului a plecat spre zona tribunei a doua, unde suporterii începuseră, la rândul lor, să scandeze împotriva FCSB. Gâlcă a făcut un gest prin care s-a delimitat de scandările respective, refuzând să participe.

De altfel, relația lui Costel Gâlcă cu publicul giuleștean rămâne una ciudată. La prezentarea echipelor, antrenorul a fost doar timid aplaudat, semn că o parte a suporterilor încă nu îl percep drept unul de-ai lor, departe de a fi „rapidist autentic”, în ciuda rezultatelor foarte bune din acest sezon.

Trecutul în roșu și albastru, dar și tripla istorică de pe banca FCSB nu pot fi uitate ușor de fanii rapidiști.

